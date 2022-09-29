Як розповів сам очільник держави, темою номер один зустрічі стало незаконне проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України.

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За словами Зеленського, перший в історії візит голови нижньої палати парламенту Франції відбувається у вирішальний для нашої держави час.

Дуже важливо, щоб усі наші партнери, усі лідери цивілізованого світу максимально жорстко засудили ці фейкові "референдуми". Вдячні Франції за підтримку України та чітку позицію у цьому питанні,

– наголосив Володимир Зеленський.

Обговорюючи тему ядерного шантажу світу з боку росії, влаштованого на Запорізькій АЕС, Глава держави подякував Франції та особисто Президенту Еммануелю Макрону за активні дії у питанні організації візиту місії МАГАТЕ на станцію.

З огляду на масштаби та природу злочинів росії в Україні Володимир Зеленський закликав парламент Франції ухвалити рішення про визнання рф державою – спонсором тероризму.

Як минула зустріч Зеленського з главою нижньої палати парламенту Франції: дивіться відео

Візит глави МЗС Франції в Україну

27 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Франції Катрін Колонні. Український лідер наголосив, що очікує максимально жорсткої реакції міжнародних партнерів на псевдореферендуми, які проводить росія на окупованих територіях.

"Ми очікуємо як потужних санкцій у восьмому санкційному пакеті ЄС проти росії, так і окремих чітких сигналів щодо того, що буде, якщо російська федерація визнає ці штучні "референдуми", – сказав Зеленський.

Він також наголосив на важливості посилення оборонної підтримки України, адже відновлення територіальної цілісності без сучасного озброєння неможливе.

Псевдореферендуми на окупованих територіях: що відомо

19 вересня гауляйтери на окупованих територіях одночасно оголосили про "референдуми". Фейкове волевиявлення вирішили провести 23 – 27 вересня на тлі успішного контрнаступу ЗСУ.

Причина "рекордних" цифр на псевдореферендумах – порожні бюлетені. У мережі з'явилися світлини, як окупанти рахують голоси. На фото чимало порожніх бюлетенів, в яких ніхто не висловлював підтримку "референдуму".

У розвідці Міноборони Великої Британії припускають, що 30 вересня путін може оголосити про анексію українських територій.

До уваги – окупанти провалили "референдум" у Маріуполі: дивіться відео