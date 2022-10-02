Соответствующую информацию президент рассказал 2 октября. Переговоры касались темы ядерного шантажа, осуществляемого Россией, а также ситуации на Запорожской АЭС.

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Зеленский провел переговоры с Макроном

Касаясь темы ядерного шантажа Россией, обсудили ситуацию на Запорожской АЭС, ее немедленную демилитаризацию,

– заявил президент Украины.

Также он поблагодарил французского лидера за решительное осуждение незаконных референдумов и попытки аннексии агрессором областей Украины.

"Ожидаем жесткую реакцию мира по поводу незаконных действий России, в частности путем усиления санкционного давления", – сказал Зеленский.

Глава нижней палаты парламента Франции посетила Киев

В Украину 29 сентября прибыла глава нижней палаты парламента Франции Яэль Брон-Пиве. Она встречалась с президентом Владимиром Зеленским.

Тогда президент Украины объяснял, что:

темой номер один встречи стало незаконное проведение псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины;

также обсуждали ядерный шантаж на Запорожской АЭС, осуществляемый Россией против мира;

призвал парламент Франции принять решение о признании России государством – спонсором терроризма.