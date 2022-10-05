О победах и достижениях на дипломатическом и военном фронте, а также общей ситуации в стране – читайте в материале 24 канала.

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05:32 Заметим, что в Беларуси военкоматы заработали активнее. Об этом рассказал корреспондент белорусской службы "Радио Свобода" Валерий Калиновский. Он отметил, что в комиссариатах сверяют документы. Да и вообще проходит организация работы.

04:00 Российские военные атаковали Киевщину иранскими дронами-камикадзе. Известно, что в Белой Церкви раздавались взрывы. Кроме того, вспыхнули пожары. В то же время заметим, что точно неизвестно, сбили ли БпЛА, зафиксировали ли прилеты.

02:16 Частичная мобилизация проходит успешно. Первые "мобики" уже начали сдаваться в плен. Заметим, что один из них отправился на фронт через пять дней с момента вручения повестки. Предусмотрительный оккупант еще из России позвонил по телефону на "горячую линию" проекта "Хочу жить". По телефону он получил инструкции, как правильно и безопасно сдаться в плен, чтобы пополнить обменный фонд и выжить.

01:35 В Харьковской области обнаружили новую застенку. В селе Пески-Радьковские нас ожидала жуткая находка – вырванные золотые протезы. Кроме того, обнаружили и средства, которыми россияне пытали находящихся под оккупацией украинцев.

00:50 Генассамблея ООН созывает срочное заседание. Оно связано с аннексией России украинских территорий. Соберется она в понедельник 10 октября. На заседании примут участие 193 страны-члена ООН.