Літак упав на двоповерховий будинок, унаслідок чого виникла масштабна пожежа. Місцева влада заявляє, що жертв серед цивільних немає.

До теми В Іркутську впав російський винищувач – знову на житловий будинок, спалахнула велика пожежа

Росіяни вміють добре "повторять"

Український активіст Сергій Стерненко пригадав у своїх соцмережах подібну ситуацію в Іркутську у 1977 році. Він наголосив, що у росіян особливе розуміння їхнього вислову "можем повторіть".

На архівному фото видно, як літак впав та зруйнував житловий будинок. "Повторять" у них все ж таки добре виходить, що тут сперечатися.



Архівний кадр з Іркутська / Фото з телеграму Сергія Стерненка

У 1977 році військово-транспортний літак виконував рейс за маршрутом Москва – Іркутськ – Владивосток – Камрань, але вийти всім довелося раніше. Під час вильоту з Іркутська у нього відмовили 3 з 4 двигунів. Піднявшись на висоту 66 метрів, літак втратив керування та впав на житлові будинки мікрорайону авіабудівників і повністю зруйнувався. У катастрофі загинули 72 особи – усі 23 особи в літаку та 49 на землі.

У Росії знову падають літаки на житлові будинки

В МЧС Росії заявили, що Су-30 зазнав аварії під час випробувального польоту. Російські ЗМІ кажуть про 2 загиблих, ймовірно говорячи про пілотів Су-30. Місцева влада заявляє, що жертв серед цивільних немає. Момент падіння літака потрапив на відео.

За попередніми даними, Су-30 вилетів з аеродрому Іркутського авіаційного заводу, на якому їх будують та ремонтують.

Цікаво, що після падіння Су-34 в Єйську також заявляли про тренувальний політ. Він впав на житловий квартал міста одразу після зльоту – пілот катапультувався зі штурманом в останній момент.

Варте уваги – деталі падіння літака в Іркутську: відео