Самолет упал на двухэтажное здание, в результате чего возник масштабный пожар. Местные власти заявляют, что жертв среди гражданских нет.

На тему В Иркутске упал российский истребитель – снова на жилой дом, вспыхнул большой пожар

Россияне умеют хорошо "повторять"

Украинский активист Сергей Стерненко напомнил в своих соцсетях подобную ситуацию в Иркутске в 1997 году. Он подчеркнул, что у россиян особое понимание их выражения "можем повторить".

На архивном фото видно, как самолет упал и разрушил жилой дом. "Повторять" у них все-таки хорошо получается, что здесь спорить.



Архивный кадр из Иркутска / Фото с телеграма Сергея Стерненко

В 1997 году военно-транспортный самолет выполнял рейс по маршруту Москва – Иркутск – Владивосток – Камрань, но выйти всем пришлось раньше. Во время вылета из Иркутска у него отказали 3 из 4 двигателей. Поднявшись на высоту 66 метров, самолет потерял управление и упал на жилые дома микрорайона авиастроителей и полностью разрушился. В катастрофе погибли 72 человека – все 23 человека в самолете и 49 на земле.

В России снова падают самолеты на жилые дома

В МЧС России заявили, что Су-30 потерпел крушение во время испытательного полета. Российские СМИ говорят о двух погибших, вероятно говоря о пилотах Су-30. Местные власти заявляют, что жертв среди гражданских нет. Момент падения самолета попал на видео.

По предварительным данным Су-30 вылетел с аэродрома Иркутского авиационного завода, на котором их строят и ремонтируют.

Интересно, что после падения Су-34 в Ейске также заявляли о тренировочном полете. Он упал на жилой квартал города сразу после взлета – пилот катапультировался со штурманом в последний момент.

Достойно внимания – детали падения самолета в Иркутске: видео