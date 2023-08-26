По крайней мере, о ней захватчики разговаривали между собой. В ГУР МО, тем временем, просто перехватили общение и выложили в сеть фрагмент, чтобы мы могли почувствовать, как россиян накрывает волной паники.

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Россиянам очень тревожно

В перехваченном разговоре сетуют на то, что украинский десант снова высадился на полуострове. Мол, на этот раз это произошло вблизи озера Донузлав, расположенного в западной части полуострова.

Оккупанты, согласно перехваченному разговору, рассказывают, что речь идет о Новоозерном. Поэтому захватчики включили максимальный режим активности и принялись с испуга поднимать в небо квадрокоптеры.

У кого есть квадрокоптеры – разрешили поднять с согласованием с "ракетосами", со всеми, кто их может сбить. Ведем разведку, во время нападения – отбиваем,

– паникует оккупант.

Оккупанты жалуются на высадку десанта в Крыму: смотрите видео

В ГУР МО констатировали, что враг не в лучшем состоянии. В разведке заметили, что у оккупантов проблемы как с психологической устойчивостью, так и со слаженностью.

Десант высадился в Крыму: что известно