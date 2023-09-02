Голова ГУР Кирило Буданов відомий своєю медійною активністю. Він часто не тільки коментує поточні події, а й дає прогнози. 1 вересня голова української розвідки дав велике інтерв'ю Наталі Мосейчук.
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То коли вб'ють Путіна
Журналістка запитала, чи є домовленості, згідно з якими Путіна прибрати не можна. Буквально – чи тримає хтось руки генерала Буданова зв'язаними?
На це Кирило Буданов відповів: тут зв'язані не руки, а мозок.
Треба думати над усіма кроками, що буде. Що нам вигідніше – убити його чи дозволити йому до кінця добити Росію? Що буде в разі, якщо спроба виявиться невдалою та які наслідки це викличе? За сукупністю цих факторів відбувається те, що ви зараз бачите,
– сказав він.
Кремлівський диктатор пробує визирати з бункера
- Владімір Путін боїться їхати за кордон, адже його мають заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду. Тому він кличе президента Туреччини Ердогана до себе на зустріч у Сочі. Вона відбудеться вже у понеділок 4 вересня. Говоритимуть про зернову угоду, яку Росія зірвала в липні.
- 9 – 10 вересня пройде саміт G20 у Нью-Делі. Путіна запрошували, але він боїться їхати. На саміт БРІКС, наприклад, він відправив Лаврова. Південно-Африканська Республіка, яка приймала саміт БРІКС 22 серпня у місті Йоганнесбург, ратифікувала Римський статут. А це означає, що після видачі ордера МКС ця держава мала б затримати Путіна.
- Та несподівано заговорили про можливу зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна. Західні ЗМІ написали, що вона може відбутися вже у жовтні. Імовірно, Путін хоче показати своїм громадянам і світові, що хоча б хтось із політичних лідерів може потиснути йому руку.