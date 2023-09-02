Про сам візит бункерного діда розповів прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков. Він зазначив, що Путіна наштовхнула на ідею приїхати до села розповідь про дідуся.

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Путіна тягне до землі

Власне, перед поїздкою до Тургінового, Путін брав участь у заході у майстерні управління "Сенеж". Під час нього президент Росії розповідав про свого дідуся-селянина. Навіть почав хизуватися зворушливими листами родині.

Пєсков запевняє, що всі ці байки не на жарт захопили Путіна. Мабуть, сам повірив у все, що навигадував під час заходу. Тож, він не лише приїхав до села. Ще й залюбки поспілкувався з місцевими мешканцями та навіть потиснув руки охочим.

Як ми вже говорили Тургінове – родове село Путіна. У ньому хрестили батьків бункерного діда, а також поховали його бабцю. Пропагандисти нагадують, що у 2016 році він зустрічав Різдво у місцевому храмі. Тоді він подарував Смоленську ікону Божої Матері.

Як відреагували в Офісі Президента

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк не міг проігнорувати цей візит. Він зауважив, що раптова поїздка Путіна до Тверської області – "наочна ілюстрація відомого конспірологічного феномена". Він передбачає, що злочинця обов'язково тягне "на священне місце злочину".

У цьому випадку – місце ліквідації Пригожина. Щоб остаточно зафіксувати в російських елітах: я – єдиний пахан...

– зазначив Подоляк.

До слова, Зеленський напередодні відреагував на наслідки смерті Пригожина для Кремля. Глава держави підкреслив, що Путін "слабкий" на слово.

За словами президента України, вбивши Пригожина, Владімір Путін підтвердив, що безсилий.

Якщо це правда, що він вбив Пригожина, і тому є відповідні підтвердження, то це говорить лише про його слабкість. Він боїться свого конкурента,

– підкреслив президент.

Водночас Зеленський підкреслив, що Пригожин – терорист, котрий виконував злочинні накази Путіна. Себто кремлівський диктатор боїться навіть тих, кого вважав своїми людьми.