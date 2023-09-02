Про це 24 Каналу розказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що так намагалися стерти пам'ять про главу ПВК "Вагнера". До слова, ватажок найманців загинув в авіакатастрофі 23 серпня.

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"Пригожина самого прикопали акуратно десь тихенько. І навіть не зробивши обряди, які передбачені його статусом "героя" Росії", – наголосив Яковенко.

Так під час церемонії прощання мали б бути салюти, а труну мали б накривати державним прапором. Нічого цього не було. Та це – завдання якось поступово десакралізувати усе, що пов'язано з ПВК "Вагнера" та ватажком найманців. Однак до кінця це поки що зробити не вдається.

За словами російського опозиційного журналіста, по-стихійному в Росії виникають меморіали, а також проводять мітинги. А соціологія, попри недовіру до неї, свідчить про те, що дії ватажка найманців досі підтримує близько 20% росіян.

"20% – це дуже серйозно. Підтримка Путіна може бути приблизно у порівнянні", – зауважив Ігор Яковенко.

Завдання ФСБ та охорони було таким, аби не допустити жодної трансляції поховання Євгенія Пригожина. Так у мережі майже немає відеозапису з прощання. Усе, аби не влаштувати з поховання глави ПВК "Вагнера" подію.

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Боїться навіть мертвого Пригожина

Путін боїться Пригожина. Він боїться його після смерті. Він боїться, що Пригожин перетвориться у легенду, в міф. В принципі, Путін боїться якогось повторення (заколоту – 24 Канал),

– сказав російський опозиційний журналіст.

Російський диктатор, переконаний Яковенко, прекрасно розумів, що глава ПВК "Вагнера" не хотів його скинути чи стати на його місце.

Однак Путін, вважає російський опозиційний журналіст, інтуїтивно відчуває, що те, що трапилося в Габоні, коли протягом кількох хвилин був скинутий режим, який правив 56 років, досить ефективний варіант. Бункерний дід цього боїться і розуміє, що це найпростіший та найшвидший спосіб припинити війну одночасно з його існуванням.

Що сталося в Габоні 30 серпня місцева воєнна хунта в Габоні 30 серпня місцева воєнна хунта в Габоні захопила владу в столиці. Усе, щоби скасувати результати президентських виборів та усунути від влади президента країни – Алі Бонго Ондімба. Лідери перевороту заявили, що Бонго під домашнім арештом.

Однак удар може бути зовсім з іншого боку – не від ПВК "Вагнера" та не від "розсерджених патріотів Росії" як терорист Ігор Гіркін-Стрєлков.

"Цілком можливо, що той чи інший варіант "розумного голосування по-габонськи" може відбутися в Росії. Можливо, не зараз, а через певний час, коли українська армія досягне більш суттєвих успіхів", – зауважив Яковенко.

Загибель та поховання Пригожина: коротко