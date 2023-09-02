Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что так пытались стереть память о главе ЧВК "Вагнера". К слову, главарь наемников погиб в авиакатастрофе 23 августа.

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"Пригожина самого прикопали аккуратно где-то тихонько. И даже не совершив обряды, предусмотренные его статусом "героя" России", – подчеркнул Яковенко.

Так во время церемонии прощания должны были быть салюты, а гроб должны были накрывать государственным флагом. Ничего этого не было. Но это – задача как-то постепенно десакрализовать все, что связано с ЧВК "Вагнера" и главарем наемников. Однако до конца это пока сделать не удается.

По словам российского оппозиционного журналиста, стихийно в России возникают мемориалы, а также проводят митинги. А социология, несмотря на недоверие к ней, свидетельствует о том, что действия главаря наемников до сих пор поддерживает около 20% россиян.

"20% – это очень серьезно. Поддержка Путина может быть примерно в сравнении", – отметил Игорь Яковенко.

Задача ФСБ и охраны была такой, чтобы не допустить ни одной трансляции похорон Евгения Пригожина. Так в сети почти нет видеозаписи с прощания. Все, чтобы не устроить с похорон главы ЧВК "Вагнера" событие.

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Боится даже мертвого Пригожина

Путин боится Пригожина. Он боится его после смерти. Он опасается, что Пригожин превратится в легенду, в миф. В принципе, Путин боится какого-то повторения (мятежа – 24 Канал),

– сказал российский оппозиционный журналист.

Российский диктатор, уверен Яковенко, прекрасно понимал, что глава ЧВК "Вагнера" не хотел его свергнуть или стать на его место.

Однако Путин, считает российский оппозиционный журналист, интуитивно чувствует, что то, что случилось в Габоне, когда в течение нескольких минут был свергнут режим, правивший 56 лет, достаточно эффективный вариант. Бункерный дед этого боится и понимает, что это самый простой и быстрый способ прекратить войну одновременно с его существованием.

Что произошло в Габоне 30 августа местная военная хунта в Габоне 30 августа местная военная хунта в Габоне захватила власть в столице. Все, чтобы отменить результаты президентских выборов и отстранить от власти президента страны – Али Бонго Ондимба. Лидеры переворота заявили, что Бонго находится под домашним арестом.

Однако удар может быть совсем с другой стороны – не от ЧВК "Вагнера" и не от "рассерженных патриотов России" как террорист Игорь Гиркин-Стрелков.

"Вполне возможно, что тот или иной вариант "разумного голосования по-габонски" может состояться в России. Возможно, не сейчас, а через некоторое время, когда украинская армия добьется более существенных успехов", – отметил Яковенко.

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