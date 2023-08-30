В случае успеха мятеж в Габоне станет уже восьмым по счету в Западной и Центральной Африке с 2020 года. Однако здесь следует отметить, что большинство предыдущих переворотов произошли в Сахельском регионе, где мощные позиции занимают исламисты-джихадисты, терроризирующие местное население и избранную власть. 24 Канал проанализировал, вписывается ли новый военный мятеж в схему "парада госпереворотов" в Африке.

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Что произошло в Габоне, что это за страна и где находится

Габон – бывшая французская колония, расположенная на западном побережье Центральной Африки. Страной правит одна и та же семья уже более 55 лет с момента обретения независимости от Франции в 1960 году.

Следует сразу объяснить, что до недавнего времени это одна из самых стабильных и экономически богатых стран Африки. Здесь проживает около 2,2 миллиона человек.

Страна также является членом ОПЕК и добывает около 180 000 баррелей черного золота в день , что делает ее восьмым по величине производителем нефти в Африке к югу от Сахары. В 1970-х годах здесь был открыт богатый запас нефти на шельфе, что позволило ей построить сильный средний класс. Нефть обеспечивает 60% всех доходов страны.

, что делает ее восьмым по величине производителем нефти в Африке к югу от Сахары. В 1970-х годах здесь был открыт богатый запас нефти на шельфе, что позволило ей построить сильный средний класс. Нефть обеспечивает 60% всех доходов страны. В отличие от Нигера и двух других западноафриканских стран в регионе Сахеля, которыми руководят военные хунты при поддержке вагнеровцев, Габон не пострадал ни от джихадистского влияния и насилия, а также от влияния России и ЧВК "Вагнера", и считался относительно спокойным регионом.

и насилия, а также от влияния России и ЧВК "Вагнера", и считался относительно спокойным регионом. Также, что важно, в Габоне, с момента обретения независимости в 1960 году, не было вооруженных конфликтов с соседями. В то же время, по данным Всемирного банка, треть населения все еще живет на грани бедности.



Габон и его соседи на карте Африки / Карта Guardian

В октябре 2018 года президент Бонго перенес инсульт, выбивший его из колеи на 10 месяцев. Это событие повлекло за собой слухи о его неспособности управлять страной и привело к попытке государственного переворота. В январе 2019 года произошла неудачная попытка.

Несколько офицеров тогда попытались захватить власть, записали видеоролик на местной радиостанции и распространили в соцсетях. Но довольно быстро государство подавило мятеж, а офицеров схватили после того, как в столицу Габона Либревиль ввели войска.

В среду, 30 августа, группа высших военных офицеров в Габоне заявила, что захватила власть в столице, чтобы упразднить результаты недавних выборов и отстранить от власти президента Али Бонго Ондимба.

В то же время пока незаметны какие-либо факторы того, что хунта настроена против Запада или за Россию.

Мы призываем к миру общество, общины братских стран, проживающих в Габоне, и габонскую диаспору. Мы подтверждаем нашу приверженность соблюдению обязательств Габона перед национальным и международным сообществом,

– заявил один из офицеров.

Лидеры габонского переворота заявили, что Бонго находится под домашним арестом, а один из его сыновей арестован за "государственную измену".



Военная хунта Габона захватила власть в стране / Скриншот с видео

Это произошло сразу же после того, как Бонго, находящийся у власти уже 14 лет, объявили победителем президентских выборов с результатом более 64%. По данным избирательной комиссии, главный соперник Бонго Альберт Ондо Осса получил 30,77% голосов.

Обратите внимание! Семья действующего президента правит страной с 1967 года. Отец Омар Бонго занимал пост президента более 40 лет. Он имел репутацию клептократа, буквально купался в роскоши, а его самого не раз обвиняли в многочисленных коррупционных схемах.





Президент Габона Али Бонго Ондимба / Фото AFP

Парад госпереворотов в Африке

В целом, Африка пережила больше переворотов, чем любой другой континент. Из 18 переворотов, зарегистрированных в мире, начиная с 2017 года, все, кроме одного – в Мьянме 2021 года, произошли в Африке.

Военные перевороты стали обычным явлением в отдельных регионах Африки в течение десятилетий после массового обретения независимости. Затем наступил период относительной стабильности, но сейчас континент снова лихорадит.

В африканских странах были все условия, типичные для переворотов, такие как бедность, коррупция, а также низкие экономические показатели.

Переворот в Габоне произошел всего через месяц после того, как военные захватили власть в Нигере. В 2022 году произошло два переворота в Буркина-Фасо, а также неудачные попытки переворота в Гвинее-Бисау, Гамбии и островном государстве Сан-Томе и Принсипи.

В 2021 году в Африке произошло 6 попыток переворота, 4 из которых были успешными.

В общей сложности, по данным исследователей, таких попыток в Африке было уже более 200, начиная с 1950-х годов. Приблизительно половина из них были успешными. Общее количество попыток государственного переворота в Африке в период с 1960 по 2000 год составило в среднем около четырех в год.



Карта успешных госпереворотов в Африке / Инфографика Al Jazeera

Насколько нынешняя попытка переворота в Габоне похожа на другие мятежи в Африке

Можно однозначно утверждать, что перевороты в Мали, Гвинее, Буркина-Фасо, Чаде и Нигере взорвали демократический прогресс в Африке последних лет.

В то же время африканисты убеждают, что переворот в Габоне не похож на другие. Мятеж имеет немало внутренних причин, среди которых:

неудовлетворение коррупцией,

бедность и социальная пропасть между элитами и простыми гражданами,

усталость от старых и вечных лидеров,

неправильное управление природными богатствами и нерациональное использование ресурсов, не ведущих к реальному развитию,

межэтническое напряжение, борьба за финансовые потоки и власть.

Вероятно, это реакция не только на сломанную и недемократическую систему. Люди все чаще смотрят на военных, как на ту институцию и силу, которая может реально изменить ситуацию.

В то же время, как ранее сообщал 24 Канал, глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель подчеркнул, что министры обороны уже обсудили ситуацию в Габоне.

Это большая проблема для Европы. Если это подтвердится, то говорится об очередном военном перевороте, который усугубляет нестабильность во всем регионе. Весь регион, начиная с Центрально-Африканской Республики, затем Мали, Буркина-Фасо, теперь Нигер и, возможно, Габон находится в очень сложной ситуации. Конечно, министры должны глубоко задуматься о том, что там происходит и как мы можем улучшить нашу политику в отношении этих стран,

– сказал Боррель на встрече министров обороны стран ЕС в Испании.

Как Франция окончательно теряет остатки своего влияния на Африку

Сейчас становится все очевиднее тот факт, что Франция бессильна в этой ситуации и может лишь наблюдать за тем, как постепенно теряет влияние на континенте, который долгое время считала своей колонией.

Еще недавно Нигер, как и Габон были сверхважными центрами постколониального влияния Парижа в регионе. Это сильно бьет и по имиджу Макрона, позиционирующего себя как мощного внешнеполитического игрока.

Кроме того, Франция может потерять ценного союзника – Али Бонго, семья которого за десятки лет правления стала важной для продвижения и сохранения интересов в регионе. Будут ли мятежники сотрудничать с Макроном и восстановится ли предыдущая стабильность, которая устраивала Париж – сказать достаточно сложно.

Тем временем, крупная французская горнодобывающая компания Eramet заявила, что прекращает свою деятельность в Габоне. К слову, дочерние предприятия компании в Габоне эксплуатируют крупнейшую в мире марганцевую шахту и железнодорожную транспортную компанию.



Однако, как и в случае с Нигером, мятежом охотно могут воспользоваться другие игроки и конкуренты Франции в Африке: США и Россия. Воспользуется ли Пекин, который уже так или иначе контролирует почти все экономические и транспортные потоки в Африке? Если будет такая возможность, то без сомнения.