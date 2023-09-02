О самом визите бункерного деда рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что Путина натолкнула на идею приехать в деревню рассказ о дедушке.

Читайте также Путин боится его даже после смерти, – Яковенко сказал, почему Пригожина хоронили тайно

Путина тянет к земле

Собственно, перед поездкой в Тургиново, Путин принимал участие в мероприятии в мастерской управления "Сенеж". Во время него президент России рассказывал о своем дедушке-крестьянине. Даже начал кичиться трогательными письмами семье.

Песков уверяет, что все эти басни не на шутку захватили Путина. Пожалуй, сам поверил во все, что придумывал во время мероприятия. Он не только приехал в село. Еще охотно пообщался с местными жителями и даже пожал руки желающим.

Как мы уже говорили Тургиново – родовая деревня Путина. В нем крестили родителей бункерного деда, а также похоронили его бабушку. Пропагандисты напоминают, что в 2016 году он встречал Рождество в местном храме. Тогда он подарил Смоленскую икону Божией Матери.

Как отреагировали в Офисе Президента

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк не мог проигнорировать этот визит. Он заметил, что внезапная поездка Путина в Тверскую область – "наглядная иллюстрация известного конспирологического феномена". Он предполагает, что преступника обязательно тянет "на священное место преступления".

В этом случае – место ликвидации Пригожина. Чтобы окончательно зафиксировать в российских элитах: я – единственный пахан...

– отметил Подоляк.

К слову, Зеленский накануне отреагировал на последствия смерти Пригожина для Кремля. Глава государства подчеркнул, что Путин "слаб" на слово.

По словам президента Украины, убив Пригожина, Владимир Путин подтвердил, что бессилен.

Если это правда, что он убил Пригожина, и этому есть соответствующие подтверждения, это говорит лишь о его слабости. Он боится своего конкурента,

– подчеркнул президент.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Пригожин – террорист, выполнявший преступные приказы Путина. То есть кремлевский диктатор боится даже тех, кого считал своими людьми.