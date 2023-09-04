Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному військовому зведенні на 24 Каналі розповів, що це дуже нагадує операцію з переміщення радянського МіГ-25 у 70-х роках у Японію. Крім того, ГУР розкрило деталі атаки "Стрижів" по Росії.

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Унікальна операція ГУР

Світан зазначив, що після подібного випадку в СРСР КДБ посилив контроль за пілотами. Там знали все про кожного родича льотчика. Тому ГУР вдалося організувати унікальну операцію. Таку ж хотів зробити інший офіцер ГУР Червінський, із викраденням російського літака, але йому це не вдалося.

Для ворога дуже погано, що їхній вертоліт потрапив у наші руки, бо розкрилася схема "свій – чужий". Тепер за російськими льотчиками будуть ходити не 2 представники ФСБ, а 22. Тому виконати ще раз таку операцію буде неможливо.

Розширення флангів біля Роботиного

Просування ЗСУ на південь від Роботиного нині на павзі. Наші війська працюють над розширенням флангів. Фланги – це найбільш хворе місце сторони, що наступає, коли вона вклинюється в оборону ворога. Такі проблеми були в росіян на Півдні та біля Бахмута.

ЗСУ нині працюють уже з лінією забезпечення ворога. Її помилково називають другою лінією оборони, але це ще не вона. Друга лінія оборони росіян розташована між Роботине та Токмаком. А ось за нею вже оперативний простір.

Військове зведення від Світана: дивіться відео

Знищення артилерії в районі Кінбурнської коси

ЗСУ почали військовим шляхом відкривати українські порти. Потужна робота по артилерії ворога в районі Кінбурнської коси – свідчення того. Вона перебуває під потужними ударами наших сил. Власне як і по всій лінії Дніпра на лівому березі.



Знищення артилерії на Кінбурнської коси / Скриншот Deep State Map

Контрбатарейна боротьба ЗСУ потужно працює по всьому лівобережжю Херсонщини. Тому воно фактично під контролем ЗСУ. Крім того, там часто працюють наші ДРГ. Триває підготовка до форсування Дніпра. Утім де та коли воно станеться відомо тільки Генштабу.

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