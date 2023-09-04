Цікавими деталями поділилися у документальному фільмі "Збиті льотчики Росії". У ньому нагадали, що Кремль намагався занурити Україну в темряву минулої зими.

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Ракети та дрони потрібно збивати

Власне, напередодні зими минулого року, російські військові під командуванням Суровікіна намагалися занурити Україну у холод і темряву. Для цього здійснювали масовані ракетні та дронові удари по об’єктах енергетичної та цивільної інфраструктури.

Росіяни, щоб мінімізувати ризики, для атак використовували стратегічну авіацію. Вони запускали крилаті ракети повітряного базування з регіону Каспійського моря, куди не може дістати наявна в Україні ППО. Єдиний спосіб протистояти ракетам – збивати їх.

Нічого нового тут не придумаєш, крім як їх збивати засобами протиповітряної оборони та винищувачами. На жаль, у світі інших варіантів не існує,

– констатував Буданов.

І саме ці масовані атаки нарешті підштовхнули партнерів до посилення української ППО. Детальніше про це розповів Сергій Яременко, командир 96-ї зенітної ракетної бригади повітряного командування "Центр".

NASAMS, коли заходив, зранку наступного дня вже почав бойову роботу. IRIS-T те ж саме. Показали реальну ефективність всіх зенітно-ракетних комплексів іноземного виробництва на території України. Вони мали виключно теоретичний досвід, навчальні бойові стрільби тощо. Коли кожен комплекс знищив понад 100 цілей, тут є про що поговорити,

– зазначив він.

За словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, не варто виключати, що Росія здійснюватиме масовані ракетні удари впродовж осені та зими цього року. У ворога є ракетний запас і він продовжує його поповнювати.

Треба свідомо підходити до загроз, які можливі. Вони не обов'язково здійсняться, але вони можливі. Об'єктивно кажучи, ракетний запас у них є. І можливість поповнювати його також є. Окупанти мають і повітряні ракетоносії, і ракетоносії морського базування,

– зауважила Гуменюк.

Тож, варто бути готовими, що окупанти спробують повторити те, чим займалися минулого року. І хоч протиповітряна оборона значно ефективніша, нікуди не зникає загроза, пов'язана з падінням уламків. Це означає, що під час повітряної тривоги необхідно залишатися в укриттях.