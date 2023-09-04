Интересными деталями поделились в документальном фильме "Сбитые летчики России". В нем напомнили, что Кремль пытался погрузить Украину во тьму прошлой зимой.

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Ракеты и дроны нужно сбивать

Собственно, в преддверии зимы прошлого года, российские военные под командованием Суровикина пытались погрузить Украину в холод и тьму. Для этого осуществляли массированные ракетные и дроновые удары по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры.

Россияне, чтобы минимизировать риски, для атак использовали стратегическую авиацию. Они запускали крылатые ракеты воздушного базирования из региона Каспийского моря, куда не может достать имеющееся в Украине ПВО. Единственный способ противостоять ракетам – сбивать их.

Ничего нового здесь не придумаешь, кроме как их сбивать средствами противовоздушной обороны и истребителями. К сожалению, в мире других вариантов не существует,

– констатировал Буданов.

И именно эти массированные атаки наконец-то подтолкнули партнеров к усилению украинской ПВО. Детальнее об этом рассказал Сергей Яременко, командир 96-й зенитной ракетной бригады воздушного командования "Центр".

NASAMS, заходя, утром на следующий день уже начал боевую работу. IRIS-T то же самое. Показали реальную эффективность всех зенитно-ракетных комплексов иностранного производства на территории Украины. Они имели исключительно теоретический опыт, обучающие боевые стрельбы и т.д. Когда каждый комплекс уничтожил более 100 целей, здесь есть о чем поговорить,

– отметил он.

По словам пресс-секретаря ОК "Юг" Наталии Гуменюк, не стоит исключать, что Россия будет осуществлять массированные ракетные удары в течение осени и зимы этого года. У врага есть ракетный запас и он продолжает его пополнять.

Надо сознательно подходить к возможным угрозам. Они не обязательно сбудутся, но они возможны. Объективно говоря, ракетный запас у них есть. И возможность пополнять его тоже есть. Оккупанты имеют и воздушные ракетоносители, и ракетоносители морского базирования,

– заметила Гуменюк.

Следовательно, стоит быть готовы, что оккупанты попытаются повторить то, чем занимались в прошлом году. И хотя противовоздушная оборона гораздо эффективнее, никуда не исчезает угроза, связанная с падением обломков. Это означает, что во время воздушной тревоги необходимо оставаться в укрытиях.