Власне, у понеділок, 4 вересня, у Головному управління розвідки розповіли цікаві деталі операції з вербування російського пілота. Важливим її етапом було переправлення в безпечне місце родини та сім'ї росіянина, який вирішив перейти на бік правди.

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Подробиці від ГУР

Сміливо можна сказати, що це було головною з умовою для російського льотчика – забезпечення гарантій безпеки для нього та його родини. Це змусило українські відомства працювати над тим, як би безпечно переправити росіян туди, де їх би не дістав Кремль. Зрештою їм таки вдалось це зробити.

Наразі російський пілот, його родина перебувають в Україні та будують плани на майбутнє. Два інші члени екіпажу вертольота, які не знали про реальні плани пілота, прийняли рішення не здаватися в полон і загинули одразу після посадки,

– йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що внаслідок вербування льотчика вдалось поповнити український парк бойових вертольотів на один трофейний Мі-8 АМТШ. До багатомісячної операції було залучено чимало спеціалістів, зокрема з ГУР та Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Зверніть увагу! Ця операція мала назву "Синиця". Як стверджують експерти, українській розвідці вдалось повторити успіх Моссаду. У 1966 році зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю провела операцію "Діамант", переконавши іракського пілота викрасти радянський МіГ-21.

Етапи операції