Полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневной военной сводке на 24 Канале рассказал, что это очень напоминает операцию по перемещению советского МиГ-25 в 70-х годах в Японию. Кроме того, ГУР раскрыло детали атаки "Стрижей" по России.

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Уникальная операция ГУР

Свитан отметил, что после подобного случая в СССР КГБ ужесточил контроль за пилотами. Там знали все о каждом родственнике лётчика. Поэтому ГУР удалось организовать уникальную операцию. Такую же хотел сделать другой офицер ГУР Червинский, с угоном российского самолета, но ему это не удалось.

Для врага очень плохо, что их вертолет попал в наши руки, потому что раскрылась схема "свой чужой". Теперь за российскими летчиками будут ходить не 2 представителя ФСБ, а 22. Поэтому выполнить еще раз такую операцию будет невозможно.

Расширение флангов возле Роботино

Продвижение ВСУ к югу от Роботиного сейчас на паузе. Наши войска работают над расширением флангов. Фланги – это самое больное место стороны, которая наступает, когда она вклинивается в оборону врага. Такие проблемы были у россиян на Юге и у Бахмута.

ВСУ сейчас уже работают с линией обеспечения врага. Ее ошибочно называют второй линией обороны, но это еще не она. Вторая линия обороны россиян расположена между Роботином и Токмаком. А вот за ней уже оперативное пространство.

Военная сводка от Свитана: смотрите видео

Уничтожение артиллерии в районе Кинбурнской косы

ВСУ начали военным путем открывать украинские порты. Мощная работа по артиллерии врага в районе Кинбурнской косы – свидетельство тому. Она находится под сильными ударами наших сил. Как и по всей линии Днепра на левом берегу.



Уничтожение артиллерии на Кинбурнской косе / Скриншот Deep State Map

Контрбатарейная борьба ВСУ работает по всему левобережью Херсонщины. Поэтому оно фактически находится под контролем ВСУ. Кроме того, там часто работают наши ВРГ. Идет подготовка к форсированию Днепра. Впрочем, где и когда оно произойдет известно только Генштабу.

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