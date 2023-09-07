О состоянии фронта в Харьковской области рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона, передает 24 Канал. Она отмечает, что Россия не оставила попытки атаки в этом направлении.

Смотрите также Прорыв под Ореховом и наступление россиян на Купянск: как изменилась линия фронта за август

Оккупанты возобновляют резервы из России

Анна Маляр подчеркнула, что общая динамика боевых действий на Лимано-Купянском направлении ясна. Уже несколько недель они стягивают войска и штурмуют позиции Вооруженных Сил. Украинские военные отражают атаки и уничтожают особый состав, технику, вооружение.

В результате россияне истощаются и должны восстанавливать свои ресурсы. Тогда они не могут наступать. В статистике Генштаба это выглядит так, будто стало меньше штурмов и обстрелов и общая тенденция атаки идет на убыль. Однако такое явление временное.

Они просто берут время, чтобы восстановить свои силы, завести новые подразделения. Кстати, их завозят с территории России, а не только те, что здесь,

– объяснила Маляр.

Однако спикер отмечает, что пока россияне "взяли паузу", наши военные готовятся уже к предстоящим атакам. Работа идет круглосуточно. Маляр добавила, что в настоящее время военные решения принимаются очень оперативно. Командующие находятся с командирами и бойцами на фронте.

Ситуация на Купянском направлении