Президент Украины не против такого плана, если он способен положить конец войне между Украиной и Россией. В то же время Зеленский указал "красные линии" на которые он не способен пойти в мирном плане.

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Зеленский обратился к Трампу за мирный план

Владимир Зеленский предупредил Трампа, что любой мирный план, предусматривающий отказ Украины от своих территорий, наши власти рассматривать не будут. Более того, такая идея будет вообще считаться неприемлемой.

Так что если идея состоит в том, чтобы забрать часть нашей территории и отдать президенту России Путину, это не формула мира,

– сказал Зеленский.

Обратите внимание! Такие слова Владимира Зеленского являются ответом на заявления Дональда Трампа, что он был бы способен закончить войну "за 24 часа", если бы был президентом США.

Президент также отметил, что во время своего визита в Соединенные Штаты он планирует встретиться со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти, а также с президентом страны Джо Байденом.

Отвечая на вопрос о тех, кто скептически относится к предоставлению Украине большего финансирования, Зеленский сказал, что тем, кто не видел войны вблизи, трудно сравнивать внутренние проблемы, такие как гражданские права или энергетика, а также экзистенциальная угроза, с которой сталкивается страна, подвергавшаяся атаке.

Громкие заявления Трампа по окончании войны в Украине