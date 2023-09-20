Президент України не проти такого плану, якщо він здатен покласти край війні між Україною та Росією. Водночас Зеленський вказав "червоні лінії" на які, він не здатний піти у мирному плані.
Дивіться також Злу не можна довіряти, – Зеленський дорікнув деяким країнам щодо тіньових угод із Росією
Зеленський звернувся до Трампа за мирний план
Володимир Зеленський попередив Трампа, що будь-який мирний план, який передбачає відмову України від своїх територій, наша влада розглядати не буде. Ба більше, така ідея буде взагалі вважатися неприйнятною.
Тож якщо ідея полягає в тому, щоб забрати частину нашої території й віддати президенту Росії Путіну, це не формула миру,
– сказав Зеленський.
Президент України також зазначив, що під час свого візиту до Сполучених Штатів він планує зустрітися зі спікером Палати представників Кевіном Маккарті, а також із президентом країни Джо Байденом.
Відповідаючи на запитання про тих, хто скептично ставиться до надання Україні більшого фінансування, Зеленський сказав, що тим, хто не бачив війни зблизька, важко порівнювати внутрішні проблеми, такі як громадянські права чи енергетика, а також екзистенційна загроза, з якою стикається країна, що піддається атаці.
Гучні заяви Трампа щодо закінчення війни в України
- Колишній американський президент Дональд Трамп зробив гучну заяву щодо війни Росії проти України. Він запевнив, що може завершити війну Росії проти України протягом 24 годин і укласти "справедливу угоду" для обох сторін.
- Крім того, він зазначив, що нашій державі нібито могла б домовитися з Кремлем, якби відмовилася від частини своїх територій. Трамп також розкритикував український контрнаступ у дусі російської пропаганди.
- Раніше Трамп вже робив подібні заяви, і на них реагував Володимир Зеленський. Президент України наголосив, що у колишнього президента США була можливість швидко закінчити війну, але чомусь він нею не скористався.