Президент України не проти такого плану, якщо він здатен покласти край війні між Україною та Росією. Водночас Зеленський вказав "червоні лінії" на які, він не здатний піти у мирному плані.

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Зеленський звернувся до Трампа за мирний план

Володимир Зеленський попередив Трампа, що будь-який мирний план, який передбачає відмову України від своїх територій, наша влада розглядати не буде. Ба більше, така ідея буде взагалі вважатися неприйнятною.

Тож якщо ідея полягає в тому, щоб забрати частину нашої території й віддати президенту Росії Путіну, це не формула миру,

– сказав Зеленський.

Зверніть увагу! Такі слова Володимира Зеленського є відповіддю на заяви Дональда Трампа щодо того, що він здатен був би закінчити війну "за 24 години", якщо був би президентом США.

Президент України також зазначив, що під час свого візиту до Сполучених Штатів він планує зустрітися зі спікером Палати представників Кевіном Маккарті, а також із президентом країни Джо Байденом.

Відповідаючи на запитання про тих, хто скептично ставиться до надання Україні більшого фінансування, Зеленський сказав, що тим, хто не бачив війни зблизька, важко порівнювати внутрішні проблеми, такі як громадянські права чи енергетика, а також екзистенційна загроза, з якою стикається країна, що піддається атаці.

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