Під час свого виступу на Генасамблеї ООН Зеленський дорікнув світовим лідерам за спроби домовитися із Росією. Він наголосив, що державі-агресорці не можна довіряти.

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Нехай все вирішує єдність

Глава держави сказав, що йому відомо про спроби укласти тіньові угоди із агресоркою.

Злу не можна довіряти. Запитайте Пригожина, чи варто довіряти обіцянкам Путіна. Будь ласка, почуйте мене. Нехай єдність вирішує все відкрито,

– сказав він.

Також президент України додав, що поки Росія підштовхує весь світ до війни, Україна навпаки робить все, щоб ніхто не нападав на інші країни.

Також Зеленський наголосив, що воєнні злочини повинні бути покарані, а окупанти мають повернутися на свою землю.

Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН: основне