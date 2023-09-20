Відповідний ролик зняли під Сімферополем. Детальніше про це – розповість 24 Канал.

До теми У кримському Інкермані вибухи: окупанти застосували димову завісу в бухті

Як на Севастополь летіли ракети

На оприлюдненому відео можна побачити, як над тимчасово окупованим Кримом летіли ракети. Тим часом загарбники вже встигли заявити про нібито "атаку БпЛА" та "успішну роботу ППО".

Так, місцевому жителю примарилися ракети Storm Shadow.

Ракети пішли, Storm Shadow,

– заявив очевидець на відео.

Зверніть увагу! Storm Shadow – це франко-британська авіаційна крилата ракета класу "повітря-земля". Призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, добре захищених засобами протиповітряної оборони.

Ракети над окупованим Кримом: дивіться відео

Зауважимо, що близько 7 вибухів пролунало в районі Інкермана – Севастополь. Як повідомляли у місцевих пабліках, також гучно було в Бахчисарайському районі, а також біля аеродромів Бельбек та Кача.

За попередньою інформацією, є приліт по ворожій військовій частині в районі села Верхньосадове під Севастополем.

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