Місцеві телеграм-канали пишуть, що в центрі тимчасово окупованого Севастополя "щось добре горить". Там спалахнула пожежа після повідомлень про вибухи, передає 24 Канал.
Дивіться також Росіяни не втримаються в Криму: ЗСУ почали деокупацію півострова
"Аерозольне маскування"
Після повідомлення про вибухи у Севастополі там спалахнула пожежа. Мовиться про займання в центрі міста.
Задимленість у районі Південної бухти у Севастополі є результатом застосування аерозольного маскування, повідомив глава окупаційної адміністрації міста Михайло Развожаєв.
Якщо бачите дим у районі Південної бухти, то не переживайте. За інформацією від чорноморського флоту, використовуються табельні засоби аерозольного маскування,
– мовиться у повідомленні.
Він зазначив, що це "абсолютно безпечно", хоч запах і неприємний.
У Севастополі прогриміли потужні вибухи
- У тимчасово окупованому Севастополі увечері 17 вересня пролунав потужний вибух. Його чули у різних районах міста. Повідомляють, що вибухи прогриміли біля Фіоленту. Вони були настільки сильні, що затремтіли будинки. За даними ЗМІ, "прилетіло" на Фіолент, де базується 26-й морський радіотехнічний загін. Окрім того, там розташована радіотехнічна станція з 12 радіолокаційними антенами.
- Жителі Севастополя пишуть, що бачили щонайменше два потужні спалахи. Невдовзі після вибуху містом промчали пожежні машини. Місцеві телеграм-канали натякають, що "бавовна" знову могла завітати до так званої російської "ППО".
- Місцеві панікують у соцмережах. Дехто радить дочекатися "офіційних коментарів". Тим часом у міноборони Росії видали абсурдну байку про чергове збиття українських БпЛА.