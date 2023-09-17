Місцеві телеграм-канали пишуть, що в центрі тимчасово окупованого Севастополя "щось добре горить". Там спалахнула пожежа після повідомлень про вибухи, передає 24 Канал.

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"Аерозольне маскування"

Після повідомлення про вибухи у Севастополі там спалахнула пожежа. Мовиться про займання в центрі міста.

Задимленість у районі Південної бухти у Севастополі є результатом застосування аерозольного маскування, повідомив глава окупаційної адміністрації міста Михайло Развожаєв.

Якщо бачите дим у районі Південної бухти, то не переживайте. За інформацією від чорноморського флоту, використовуються табельні засоби аерозольного маскування,

– мовиться у повідомленні.

Він зазначив, що це "абсолютно безпечно", хоч запах і неприємний.

У Севастополі прогриміли потужні вибухи