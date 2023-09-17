Местные телеграмм-каналы пишут, что в центре временно оккупированного Севастополя "что-то хорошо горит". Там вспыхнул пожар после сообщений о взрывах, передает 24 Канал.
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"Аэрозольная маскировка"
После сообщения о взрывах в Севастополе вспыхнул пожар. Речь идет о возгорании в центре города.
Задымленность в районе Южной бухты в Севастополе является результатом применения аэрозольного маскировки, сообщил глава оккупационной администрации Михаил Развожаев.
Если видите дым в районе Южной бухты, то не переживайте. По информации от черноморского флота, используются табельные средства аэрозольного маскировки,
– говорится в сообщении.
Он отметил, что это "совершенно безопасно", хоть запах и неприятный.
В Севастополе прогремели мощные взрывы
- Во временно оккупированном Севастополе вечером 17 сентября прогремел мощный взрыв. Его слышали в разных районах города. Сообщается, что взрывы прогремели возле Фиолента. Они были настолько сильны, что задрожали дома. По данным СМИ, "прилетело" на Фиолент, где базируется 26 морской радиотехнический отряд. Кроме того, там расположена радиотехническая станция с 12 радиолокационными антеннами.
- Жители Севастополя пишут, что видели по меньшей мере две мощные вспышки. Вскоре после взрыва по городу промчались пожарные машины. Местные телеграмм-каналы намекают, что "хлопок" снова мог посетить так называемое российское "ПВО".
- Местные паникуют в соцсетях. Некоторые советуют дождаться "официальных комментариев". Тем временем в минобороны России издали абсурдную басню об очередном сбитии украинских БПЛА.