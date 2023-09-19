До слова, про вибухи в Криму востаннє повідомляли 17 вересня. Тоді окупанти бідкалися на масштабну пожежу й вибухи в районі Південної бухти у Севастополі.

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Гарячий сезон в Криму

Російські так звані "воєнкори" постійно інформують про вибухи в Криму. Ба більше, один з таких "експертів" заявив, що буцімто 17 вересня українські військові намагалися висадитися на окупованому півострові. Одночасно з цим нібито Крим атакували безпілотники.

За словами "воєнкора", російська морська авіація "зупинила 14 катерів" з українськими військовими, які буцімто прямували до Криму з Одеської області. Він також бідкався, що у цей час російське "пе-ве-о" працювало відразу у кількох місцях. "Воєнкор" заявив, що нібито 2 безпілотники збили над мисом Фіолент, ще 2 БпЛА – біля аеродрому Бельбек. Також один безпілотник нібито знищили над Севастополем.

Оглядач стверджував, що протягом останніх 10 днів майже щодня Крим був під обстрілами,

– мовиться у повідомленні ISW.

ЗСУ можуть розірвати сухопутний коридор Росії з Кримом

Днями Кирило Буданов заявив, що ЗСУ можуть розірвати сухопутний коридор Росії з Кримом. Це може статися до настання так званого "брудного сезону". А тому нині має хвилюватися Кремль, а не Україна.

"Першу оборонну лінію на найважливішій південній осі в Запоріжжі вже місцями пробито, а це означає, що операція з розриву сухопутних зв'язків між Росією і Кримом може бути завершена до настання зими", – заявив Буданов.

Крім того, військовий експерт Роман Світан заявив, що окупанти в Криму можуть опинитися в "географічному котлі". За його словами, росіяни можуть зберегти Крим в окупації тільки у випадку політико-дипломатичного шляху, проте українські військові ніколи на це не підуть.