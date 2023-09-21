В городе известно о трех прилетах, в результате чего загорелся пожар. В настоящее время оперативные службы тушат огонь на месте попаданий.

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Что известно о последствиях попадания в Дрогобыче

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что около 06:25 враг нанес три ракетных удара по территории Дрогобыча. Два прилета были по промышленному объекту в городе.

Загоревшийся цех, разрушенное трехэтажное здание склада, есть возгорание на площади около 30 квадратных метров,

– сказал он.

Далее Козицкий рассказал, что еще один ракетный удар был по частному двухэтажному составу. По его словам, есть возгорание на площади в 20 квадратных метров.

В заключение он отметил, что все пожары на двух объектах еще тушат. Никакой информации о пострадавших во Львовской ОВО – не поступало.

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