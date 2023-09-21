В Черкассах в результате ракетного удара разрушено здание отеля. В результате возник пожар, а также возгорание торговых павильонов на рынке.
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В Черкассах продолжается спасательная операция
По данным МВД, пострадали 7 человек и 10 человек эвакуированы. Из-под завалов спасен 1 человек. Все службы работают на месте.
Последствия российской атаки по Черкассам / Фото с телеграммы Черкасской ОВА
Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что в результате работы ПВО произошло падение обломков в центральной части города, пишет Суспільне.
Последствия удара россиян по Черкассам / Фото с телеграммы Черкасской ОВА
"Россияне нанесли ракетный удар по областному центру. В частности, пострадал объект социальной инфраструктуры. В настоящее время пятеро пострадавших. Под завалами по меньшей мере один человек. Продолжается спасательная операция", – сообщил Табурец.
Суспільне информирует, что на месте работают более 30 спасателей, полиция и медики. Как рассказал Игорь Табурец, после сбития ракеты силами ПВО, ее боевая часть попала в гостиницу.
Глава МВД Игорь Клименко распространил видео спасательной операции в Черкассах. По его словам, спасательная операция продолжается. Он отметил, что спасатели ищут пострадавших, которые, вероятно, еще могут находиться под завалами.
Спасательная операция в Черкассах: смотрите видео
Подробности российской атаки
- Ранним утром в нескольких регионах Украины фиксировали взрывы из-за ракетной атаки России. В Киеве вследствие падения обломков есть повреждения в Дарницком, Соломенском, Шевченковском районах. Пострадали 7 человек, в том числе ребенок.
- В Харькове в результате атаки разрушено складское здание. Пострадали 2 человека. Кроме того, есть попадание и повреждение в Ровенской области.
- В Киевской области в результате падения обломков возникли пожары на территории предприятий. Также есть повреждения частного сектора. Два человека ранены.
- Во Львовской области враг нанес удар по промышленной зоне в Дрогобыче, есть разрушение и возгорание.