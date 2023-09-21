За попередніми даними, під час атаки по Черкасах о 05:40 унаслідок падіння бойової частини ракети після відпрацювання сил ППО сталося влучання у готель. Про це в ефірі телемарафону розповів керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише 24 Канал.
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У Черкасах зросла кількість постраждалих
Унаслідок падіння уламків зруйновано будівлю з 2 до 5 поверху. Наразі рятувальники з'ясовують, скільки людей могло бути в будівлі готелю.
За словами глава Черкаської ОВА, в будівлі готелю могло перебувати до 23 осіб. Він сказав, що під завалами можуть перебувати ще кілька осіб.
Табурець розповів, що адміністраторка будівлі наразі теж в лікарні. Один постраждалий у важкому стані – він отримав серйозні травми хребта та голови.
Всього врятовано 10 людей, з яких 7 надана допомога й вони доставлені до лікарні. Раніше глава МВС Ігор Клименко повідомив, що з-під завалів у Черкасах врятовано одну людину.
Як інформує Суспільне, у Черкасах зросла кількість травмованих – вісім людей з пораненнями різного ступеню.
Ігор Табурець розповів, що в будівлі готелю в оренду здавалися приміщення для офісів.
Удар по Черкасах: подробиці
- Після влучання уламків ракети по готелю у Черкасах виникла пожежа, а також загорання торговельних павільйонів на ринку.
- На місці працюють понад 30 рятувальників, поліція та медики.
- Голова МВС Ігор Клименко показав відео рятувальної операції в Черкасах після терористичної атаки Росії.
- Додамо, що зранку 21 вересня під ударом Росії, окрім Черкас, було ще ряд українських міст. Окупанти атакували Київ і Київську область, Львівщину, Харків та Рівне.
- Росіяни використали для масованої ракетної атаки літаки стратегічної авіації. Попередньо, було піднято 10 бортів Ту-95МС, які несуть крилаті ракети типу Х-101/Х-555/Х-55.