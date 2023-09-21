Відео моменту атаки опублікували журналісти телеканалу "КИЇВ24 Телеканал Київ". Там видно частину вибухової хвилі внаслідок влучання в приміщення уламків ворожих ракет, пише 24 Канал.

Дивіться також Відключення у Києві, частина Рівненщини без електрики: що зі світлом в Україні 21 вересня

Росіяни вдарили по готелю в Черкасах

Глава Черкаської обласної військової адміністрації повідомив вдосвіта, що російські загарбники атакували обласний центр вдосвіта 21 вересня.

Унаслідок роботи ППО маємо падіння уламків у центральній частині міста. Зокрема, постраждав об'єкт соціальної інфраструктури,

– розповів Ігор Табурець.

Момент падіння уламків у Черкасах: дивіться відео

Станом на 11:23 посадовець розповів, що окупанти поранили в місті 10 людей, з них 6 – у лікарні. Оперативні групи продовжували працювати на місці. За попередніми даними, в готелі могло бути 23 людини.

Наслідки атаки росіян по Черкасах / Фото з телеграму Ігоря Табурця

Росія масовано атакувала Україну: коротко