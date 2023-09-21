Зрештою стало відомо про постраждалих серед цивільних громадян. Варто зазначити, що кількість людей, що отримали поранення в готелі у Черкасах, може збільшитися, адже людей ще продовжують евакуювати та рятувати з-під завалів.

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Що відомо про постраждалих у готелі в Черкасах

У міністерстві внутрішніх справ зазначили, що станом на 08:40 кількість травмованих унаслідок російського удару зросла до 10 осіб. Там наголосили, що рятувальна операція ще триває. За даними Офісу генпрокурора, двоє постраждалих госпіталізовані до медичного закладу у тяжкому стані.

Кореспонденти Суспільного повідомили, що станом на 8:39 кількість постраждалих зросла до 9 осіб. Зокрема, мовиться також про перехожих, які перебували поруч на момент влучання.

Раніше журналісти з місця подій казали, що внаслідок ракетного удару по готелю в Черкасах 8 людей отримали поранення різного ступеню.

До цього очільник МВС Ігор Клименко розповів, що відомо про 7 поранених. Крім того, 10 людей евакуювали, а з-під завалів врятували одну людину.

О 7:02 було відомо про 5 поранених внаслідок обстрілу готелю у Черкасах. Там також працювали служби, щоб урятувати людей від небезпеки.

Наслідки падіння уламків ракет на готель у Черкасах / Фото Ігоря Табурця

Як відбувалася ракетна атака на Черкаси