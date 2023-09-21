Стало известно о пострадавших среди гражданских жителей. Стоит отметить, что количество людей, получивших ранения в гостинице в Черкассах, может увеличиться, ведь людей продолжают эвакуировать и спасать из-под завалов.

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Что известно о пострадавших в гостинице в Черкассах

В министерстве внутренних дел отметили, что по состоянию на 08:40 количество травмированных в результате российского удара возросло до 10 человек. Там подчеркнули, что спасательная операция еще продолжается. По данным Офиса генпрокурора, двое пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Корреспонденты Суспильного сообщили, что по состоянию на 8:39 количество пострадавших выросло до 9 человек. В частности, говорится также о прохожих, которые находились рядом на момент попадания.

Ранее журналисты с места событий говорили, что в результате ракетного удара по гостинице в Черкассах 8 человек получили ранения разной степени.

До этого глава МВД Игорь Клименко рассказал, что известно о 7 раненых. Кроме того, 10 человек были эвакуированы, а из-под завалов спасли одного человека.

В 7:02 было известно о 5 раненых в результате обстрела гостиницы в Черкассах. Там тоже работали службы, чтобы спасти людей от опасности.

Последствия падения обломков ракет на гостиницу в Черкассах / Фото Игоря Табурца

Как происходила ракетная атака на Черкассы