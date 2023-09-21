Стало известно о пострадавших среди гражданских жителей. Стоит отметить, что количество людей, получивших ранения в гостинице в Черкассах, может увеличиться, ведь людей продолжают эвакуировать и спасать из-под завалов.
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Что известно о пострадавших в гостинице в Черкассах
Корреспонденты Суспильного сообщили, что по состоянию на 8:39 количество пострадавших выросло до 9 человек. В частности, говорится также о прохожих, которые находились рядом на момент попадания.
Ранее журналисты с места событий говорили, что в результате ракетного удара по гостинице в Черкассах 8 человек получили ранения разной степени.
До этого глава МВД Игорь Клименко рассказал, что известно о 7 раненых. Кроме того, 10 человек были эвакуированы, а из-под завалов спасли одного человека.
В 7:02 было известно о 5 раненых в результате обстрела гостиницы в Черкассах. Там тоже работали службы, чтобы спасти людей от опасности.
Последствия падения обломков ракет на гостиницу в Черкассах / Фото Игоря Табурца
Как происходила ракетная атака на Черкассы
- В ходе массированной ракетной атаки Украины 21 сентября российские захватчики также атаковали и Черкасскую область. В ОВА сообщали о работе украинской ПВО, а детали пообещали рассказать позже.
- В конце концов стало известно, что обломки ракет оккупантов попали в объект гражданской инфраструктуры в Черкассах. В результате в городе есть пострадавшие.
- Министр внутренних дел Игорь Клименко подчеркнул, что там сейчас продолжается спасательная операция. В частности, работники ГСЧС извлекают людей из-под завалов и эвакуируют из гостиницы.
- К тому же в сети появилось трогательное видео того, как спасатели вытащили мужчину из-под завалов. В то же время, они также продолжают поиск людей в месте попадания обломков ракеты россиян.