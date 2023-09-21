Уламки ракети впали в середмісті. Вони пошкодили будівлю готелю.
Важливо Росіяни випустили десятки ракет: все, що відомо про масовану атаку України 21 вересня
Над Черкащиною знищили 4 ворожі ракети
Як розповіли в ОВА, силами ППО загалом було збито чотири російські ракети над територією Черкащини.
Уламки ракети, зокрема бойова частина, впали у середмісті, пошкодивши будівлю готелю. На цю хвилину маємо вже 10 потерпілих, із них – 6 госпіталізовані,
– повідомила місцева влада.
У решті випадків люди не постраждали, суттєвих руйнацій теж немає. Наразі оперативні групи та всі профільні служби продовжують роботу.
Наслідки атаки на Черкащині / фото ОВА
Масована атака по Україні 21 вересня: останні новини
- Уночі 21 вересня близько 3:40 російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.
- Усього було зафіксовано пуски 43 крилатих ракет із 10 літаків стратегічної авіації Т-95МС з району західніше Енгельса.
- Ракети запускали у декілька хвиль. У повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту.
- Внаслідок бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 36 крилатих ракет.
- До відбиття удару застосовано зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та інші засоби.
- Крім того, близько 6:00 ранку противник завдав удару зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову. Працюють відповідні служби.
- До речі, 21 вересня через наслідки ворожої атаки є пошкодження енергооб’єктів у західному та центральному регіонах. Так, були часткові знеструмлення в Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській, Харківській областях. Триває відновлення живлення споживачів.
- На Київщині активно працювала ППО. За оперативною інформацією, влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. На жаль, уже є інформація про трьох постраждалих. Через падіння уламків виникли пожежі на території декількох підприємств області, пошкоджена будівля професійно-технічного навчального закладу. Зафіксовано падіння уламків на території медичного закладу, без постраждалих та пошкоджень. У декількох громадах пошкоджені приватні будинки та автомобілі.