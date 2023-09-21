Обломки ракеты упали в центре города. Они повредили здание отеля.
Важно Россияне выпустили десятки ракет: все, что известно о массированной атаке Украины 21 сентября
Над Черкасщиной уничтожили 4 вражеские ракеты
Как рассказали в ОВА, силами ПВО в общей сложности были сбиты четыре российские ракеты над территорией Черкасщины.
Обломки ракеты, в том числе боевая часть, упали в центре города, повредив здание отеля. В настоящую минуту есть уже 10 пострадавших, из них – 6 госпитализированы,
– сообщили местные власти.
В остальных случаях люди не пострадали, существенных разрушений тоже нет. Сейчас оперативные группы и все профильные службы продолжают работу.
Последствия атаки в Черкасской области / фото ОВА
Массированная атака по Украине 21 сентября: последние новости
- Ночью 21 сентября около 3:40 российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.
- Всего были зафиксированы пуски 43 крылатых ракет из 10 самолетов стратегической авиации Т-95МС из района западнее Энгельса.
- Ракеты запускали в несколько волн. В воздушное пространство Украины они входили с разных направлений, постоянно меняя курс по маршруту.
- В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожены 36 крылатых ракет.
- К отбитию удара применены зенитные ракетные войска, истребительная авиация, Воздушные силы, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины и другие средства.
- Кроме того, около 6:00 утра противник нанес удар зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харькову. Работают соответствующие службы.
- Кстати, 21 сентября из-за последствий вражеской атаки повреждение энергообъектов в западном и центральном регионах. Так, были частичные обесточения в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях. Продолжается восстановление питания потребителей.
- В Киевской области активно работала ПВО. По оперативной информации, попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. К сожалению, уже есть информация о трех пострадавших. Из-за падения обломков возникли пожары на территории нескольких предприятий области, повреждено здание профессионально-технического учебного заведения. Зафиксировано падение обломков на территории медицинского учреждения без пострадавших и повреждений. В нескольких общинах повреждены частные дома и автомобили.