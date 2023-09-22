В ГСЧС показали жуткие кадры с места ракетной атаки. Напомним, что обломки российской ракеты попали в гостиницу, где пострадали люди.
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В Черкассах всю ночь разбивали завалы
В результате вражеской атаки пострадали 11 человек и 13 человек эвакуированы. Из-под завалов спасен 1 человек. Психологами ГСЧС оказана помощь 117 лицам.
Спасатели вывезли 593 тонны мусора. В настоящее время аварийно-спасательные работы продолжаются.
Последствия вражеских обстрелов / фото ГСЧС
Спасатели разбирали завалы всю ночь: смотрите видео
Напомним, что 21 сентября в результате ракетного удара по Черкассам было разрушено здание гостиницы. В результате возник пожар, а также возгорание торговых павильонов на рынке.
В Черкассах завершили спасательно-розыскную операцию
Спасательно-розыскная операция в Черкассах завершена. К счастью, обошлось без погибших. По состоянию на утро 22 сентября в больнице остаются шесть пострадавших: двое – тяжелые, остальные – средней тяжести.
В то же время на месте продолжается ликвидация последствий российской атаки. Коммунальщики уже вывезли оттуда около 600 тонн строительного мусора.
Ракетная атака по Черкассам 21 сентября: все, что известно
- По данным следствия, 21 сентября около 5:40 вооруженные силы России атаковали Черкассы.
- Ракета попала в здание отеля в центральной части города.
- По предварительным данным, в результате атаки врага ранены 11 человек. В настоящее время двое из них госпитализированы в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.
- Также были повреждены находившиеся возле объекта гражданской инфраструктуры автомобили.
- Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия военного преступления государства-агрессора.