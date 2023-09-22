В ГСЧС показали жуткие кадры с места ракетной атаки. Напомним, что обломки российской ракеты попали в гостиницу, где пострадали люди.

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В Черкассах всю ночь разбивали завалы

В результате вражеской атаки пострадали 11 человек и 13 человек эвакуированы. Из-под завалов спасен 1 человек. Психологами ГСЧС оказана помощь 117 лицам.

Спасатели вывезли 593 тонны мусора. В настоящее время аварийно-спасательные работы продолжаются.

Последствия вражеских обстрелов / фото ГСЧС

Спасатели разбирали завалы всю ночь: смотрите видео

Напомним, что 21 сентября в результате ракетного удара по Черкассам было разрушено здание гостиницы. В результате возник пожар, а также возгорание торговых павильонов на рынке.

В Черкассах завершили спасательно-розыскную операцию

Спасательно-розыскная операция в Черкассах завершена. К счастью, обошлось без погибших. По состоянию на утро 22 сентября в больнице остаются шесть пострадавших: двое – тяжелые, остальные – средней тяжести.

В то же время на месте продолжается ликвидация последствий российской атаки. Коммунальщики уже вывезли оттуда около 600 тонн строительного мусора.

Ракетная атака по Черкассам 21 сентября: все, что известно