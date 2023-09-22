Местные телеграмм-каналы Кремеенчука сообщают о взрыве. На территории Полтавской области продолжалась воздушная тревога.
Обратите внимание В ряде областей – тревога: Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Кременчуга
Местные слышали звук взрыва
Жители города сообщили журналистам, что слышали звук взрыва.
Официального подтверждения этого пока нет.
Днем 22 сентября воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины. Воздушные силы предупредили украинцев об угрозе.
Украинцев призывают находиться в укрытиях гражданской защиты, пока не известят об отбое. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.
Вероятно, в направлении Кременчуга летела ракета, выпущенная из комплекса "Искандер-К".
Россияне используют эти ракеты против прифронтовых городов. 21 сентября вечером российские военные обстреляли жилые дома в Курахово Донецкой области двумя ракетами "Искандер" . Число раненых возросло до 16.
Отмечается, что повреждены окна, фасады и кровли других многоквартирных домах, автомобили и гаражи. На месте продолжают работать спасатели. Продолжается разбор завалов.
По состоянию на 18.06 в Полтавской области объявили отбой.
Россияне обстреляли Херсон зажигательными снарядами
- Утром 22 сентября российские оккупанты ударили по Днепровскому району Херсона зажигательными снарядами. В частности, по жилым домам. В результате обстрела от полученных ранений погиб мужчина.
- Херсонский активист Владимир Молчанов рассказал, что защититься от таких мин и снарядов почти невозможно . По его словам, перекрытие в частных домах преимущественно сделано из бруса, его легко пробить.
- Он отметил, что зажигательные снаряды – это кустарная переработка снарядов от "Града". Это химический снаряд с присутствием фосфора, иногда разных натриевых смесей. Они загораются еще в воздухе, там взрываются. Затем эта горящая смесь разными мелкими кусками падает на землю.
- И хоть россиянам не очень удаются такие кустарные переработки, однако они все равно влекут за собой ужасные последствия. Обстрелы продолжались очень долго, почти с 3:00 практически до 8:00. оккупанты накрыли очень много кварталов в западной части города, убили людей прямо в домах.