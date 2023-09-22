Также известно по меньшей мере об одной жертве. Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.
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Сколько человек пострадало в Кременчуге
Лунин отметил, что враг нанес ракетные удары по Кременчугу. Одну ракету сбили силы ПВО, однако, к сожалению, есть попадание в гражданскую инфраструктуру.
По предварительной информации, погибшие и раненые. На месте работают все соответствующие службы. Детали впоследствии,
– написал председатель ОВА.
Впоследствии он сообщил, что по состоянию на 19:16 известно о 15 человек, получивших ранения, среди которых один ребенок. Еще один человек погиб.