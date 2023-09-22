21 сентября оккупанты запустили две ракеты "Искандер" по жилому кварталу города Курахово. В результате этой атаки разрушены десятки многоэтажек.
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Ранены гражданские и масштабные повреждения
Атака прошла вечером в 22:20. В результате дерзкого удара по жилому району Курахово ранения получили 16 человек в возрасте от 43 до 82 лет. Среди них – сотрудник отдела полиции города. К счастью, информации о погибших нет.
Известно также о прямом попадании ракеты в двухэтажное здание. В общем повреждено:
- 23 многоквартирных дома
- школа;
- два магазина;
- трансформатор;
- гаражи;
- 8 автомобилей.
Последствия ракетного удара по Кураховому / Фото Роман Падун
Вынесло стены и оторвало батареи
В городе до сих пор продолжаются работы по разбору завалов и ликвидации последствий обстрелов. Жители поврежденных домов рассказывают о выбитых дверях в квартирах, стенах и разрушенном подъезде.
Разрушено полностью, не предназначено для жизни. Вынесло стену в коридор, батареи подорвало,
– рассказал о состоянии своего жилья местный житель.
В полиции, фиксирующей последствия обстрелов, также шокированы масштабами разрушений.
Многие обломки и воронки очень огромны. Вырва где-то метров 5 глубиной, может быть, даже больше. И в диаметре до 10 метров. Обломки разлетелись, очень существенно повредили здание,
– говорит полицейский.
В ГСЧС рассказали, что во время спасательных работ в одном из помещений чрезвычайники из-под завалов вытащили двух человек и потушили пожар.
На месте происшествия пожарные ликвидировали возгорание: видео
Ракетные обстрелы Украины: последние новости
- 22 сентября днем россияне обстреляли ракетами Кременчуг. Вероятно, речь идет об "Искандерах". По предварительной информации, есть погибшие и раненые.
- Сегодня утром сентября оккупанты ударили по Днепровскому району Херсона зажигательными снарядами. В результате обстрела от полученных ранений погиб мужчина.
- 21 сентября вечером россияне атаковали Одесщину сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс". Известно о попадание в рекреационный объект. К счастью, пострадавших среди гражданских нет.
- Во время массированной атаки в ночь на 21 сентября обломки сбитой вражеской ракеты попали по заводу Pepsi в Вишневом. Компания, несмотря на войну, не ушла с российского рынка.