Россия вечером 21 сентября запустила по Одесской области ракеты. Местные власти сообщают о попадании в рекреационную инфраструктуру.
Смотрите также Россия запустила сверхзвуковые ракеты "Оникс": в Одесской области раздались взрывы
Прилет в рекреационный объект
Где-то около семи вечера Воздушные силы предупредили жителей Одесской области о ракетной опасности. Враг ударил по Одесчине сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс".
Военные отметили, что вражеские цели двигались в направлении Затоки. Впоследствии телеграм-каналы сообщили о взрывах в области. Тревога длилась менее часа.
Затем в Одесской государственной администрации уточнили последствия очередного преступления россиян. Там говорят, что был прилет в Белгород-Днестровском районе.
К сожалению, есть попадание в рекреационную инфраструктуру. На месте поднялся пожар, который быстро ликвидировали,
– заявили в ОГА.
Также там уточнили, что, к счастью, пострадавших среди населения нет.
Массированная ракетная атака по Украине: что известно
- В ночь на 21 сентября россияне ударили по Украине 44 крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55 и 6 зенитными управляемыми ракетами С-300. Нашим военным удалось сбить 38 вражеских целей. Командующий Воздушными силами Николай Олещук показал впечатляющее видео работы сил ПВО во время ночной атаки.
- К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома, учебные и медицинские учреждения, общежития и т.д.
- Впервые за полгода враг целил по объектам энергетической инфраструктуры. В результате обстрелов без света осталось 398 населенных пунктов.
- Обломки сбитой российской ракеты упали на завод Pepsi в Вишневом. Склад завода почти разрушен. В Минобороны напомнили, что компания PepsiCo сама "заплатила" за эту ракету, ведь, несмотря на войну, продолжает работать в России.