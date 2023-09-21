Россия вечером 21 сентября запустила по Одесской области ракеты. Местные власти сообщают о попадании в рекреационную инфраструктуру.

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Прилет в рекреационный объект

Где-то около семи вечера Воздушные силы предупредили жителей Одесской области о ракетной опасности. Враг ударил по Одесчине сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс".

Военные отметили, что вражеские цели двигались в направлении Затоки. Впоследствии телеграм-каналы сообщили о взрывах в области. Тревога длилась менее часа.

Затем в Одесской государственной администрации уточнили последствия очередного преступления россиян. Там говорят, что был прилет в Белгород-Днестровском районе.

К сожалению, есть попадание в рекреационную инфраструктуру. На месте поднялся пожар, который быстро ликвидировали,

– заявили в ОГА.

Также там уточнили, что, к счастью, пострадавших среди населения нет.

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