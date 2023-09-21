Росія ввечері 21 вересня запустила по Одещині ракети. Місцева влада повідомляє про влучання в рекреаційну інфраструктуру.

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Приліт у рекреаційний об'єкт

Десь біля сьомої вечора Повітряні сили попередили жителів Одеської області про ракетну небезпеку. Ворог вдарив по Одещині надзвуковими протикорабельними ракетами "Онікс".

Військові зазначили, що ворожі цілі рухалися у напрямку Затоки. Згодом телеграм-канали повідомили про вибухи в області. Тривога тривала менше ніж години.

Згодом в Одеській державній адміністрації уточнили наслідки чергового злочину росіян. Там кажуть, що був приліт у Білгород-Дністровському районі.

На жаль, є влучання в рекреаційну інфраструктуру. На місці здійнялася пожежа, яку швидко ліквідували,

– заявили в ОДА.

Також там уточнили, що, на щастя, постраждалих серед населення немає.

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