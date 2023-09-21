Сили ППО збивали російські ракети, які ворог запустив уночі 21 вересня. Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук поділився відео, як це відбувалося.

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Майже усі ворожі цілі було збито

За даними Генштабу, Росія вдарила по Україні 44 крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 та 6 зенітними керованими ракетами С-300. Нашим військовим вдалося збити 38 ворожих цілей.

ППО цієї ночі працювало на повну силу: відео

Бойова робота підрозділів зенітних ракетних військ Повітряних Сил уночі 21 вересня 2023 року. Дякую усім, хто боронить небо! Разом – до перемоги!
– так підписав вражаючі кадри Олещук.

Чергова ракетна атака від окупантів: що відомо

  • У Повітряних силах уточнили, що ракетну атаку росіяни здійснили у дві хвилі. Ракети запускали з різних напрямків. Повітряні цілі змінювали свій курс, щоб обійти ймовірну зону ураження.
  • Серед цивільних є загиблі та поранені.
  • У Дрогобичі Львівської області було три прильоти. Два по промисловому об'єкту та один – по приватному двоповерховому складу.
  • В Укренерго зазначили, що ця атака вперше за пів року була спрямована на об'єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок обстрілів без світла залишилось 398 населених пунктів.
  • Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що ворог і надалі намагатиметься атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури перед опалювальним сезоном. Також він додав, що у росіян цьогоріч менше ракет, ніж було минулого року перед блекаутами.
  • Уламки збитої російської ракети впали на завод Pepsi у Вишневому. Серед працівників підприємства є поранені, склад заводу майже зруйнований. Нагадаємо, що компанію PepsiCo НАЗК відніс до списку спонсорів війни, оскільки вона досі не згорнула свій бізнес у Росії.