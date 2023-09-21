Сили ППО збивали російські ракети, які ворог запустив уночі 21 вересня. Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук поділився відео, як це відбувалося.

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Майже усі ворожі цілі було збито

За даними Генштабу, Росія вдарила по Україні 44 крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 та 6 зенітними керованими ракетами С-300. Нашим військовим вдалося збити 38 ворожих цілей.

ППО цієї ночі працювало на повну силу: відео

Бойова робота підрозділів зенітних ракетних військ Повітряних Сил уночі 21 вересня 2023 року. Дякую усім, хто боронить небо! Разом – до перемоги!

– так підписав вражаючі кадри Олещук.

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