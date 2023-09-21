Незабаром стане відомо, скільки всього було збито ворожих цілей. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Речник командування Повітряних сил ЗСУ закликав дочекатися остаточного підрахунку, коли буде відомо, скільки всього ракет було збито.

Десятки ракет сьогодні атакували нашу територію зі стратегічної авіації. Близько 10 літаків Ту-95МС завдали цього удару в кілька хвиль. З різних напрямків рухалися ракети. У багатьох областях працювала ППО,

– зауважив Ігнат.

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