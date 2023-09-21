Обʼєкти ураження могли бути як у місті, так і в області. Але, на щастя, наші захисники неба відпрацювали на відмінно.
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Львів намагалися атакувати крилатими ракетами
Як повідомив мер Андрій Садовий, наші Сили ППО сьогодні збили 4 крилаті ракети, які летіли на Львів.
Обʼєкти ураження могли бути як в місті, так і в області. Подяка нашим захисникам неба!
– наголосив міський голова.
Що відомо про влучання на Львівщині 21 вересня
- За попередньою інформацією, близько 06:25 ворог завдав трьох ракетних ударів по території Дрогобича. Два прильоти – по промисловому обʼєкту. Загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу, є загоряння на площі близько 30 кв.м.
- Ще один ракетний удар – по приватному двоповерховому складу. Є загоряння на площі 20 кв.м.
- Зазначається, що пожежі ще гасять.
- Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило.
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- У Дарницькому районі є падіння уламків на нежитлову будівлю без загоряння, станцію технічного обслуговування. Виникла пожежа на площі 400 квадратних метрів, загорілися припарковані автомобілі. Є пошкодження вікон двоповерхового гуртожитку.
- Постраждало 7 осіб, з них 1 дитина (дівчинка 9 років). Практично в усіх поранення – це різані рани. Трьох людей госпіталізували. Решта отримали медичну допомогу на місці. Попередньо, загрози для життя у постраждалих немає.
- У Шевченківському районі пошкоджено газову трубу без загоряння. У житловому будинку вибуховою хвилею вибито двері, пошкоджено вікна.
- Є пошкодження вікон у нежитловій багатоповерховій будівлі. Інформація по постраждалих наразі відсутня.