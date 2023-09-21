Під час атаки на Київ 21 вересня Росія приблизно з 10 літаків стратегічної авіації Ту-95МС випустила крилаті ракети типу Х-101/555/55. Силами та засобами ППО було знищено понад 20 ворожих цілей.

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Тривога тривала понад дві години

Внаслідок збиття ракет сталося падіння уламків в кількох районах столиці. В Шевченківському районі є пошкодження газової труби, попередньо без загоряння. В Дарницькому районі уламками пошкоджено нежитлові приміщення та припарковані автомобілі. Є займання.

Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється. Тривога в Києві тривала понад 2 години.

Столиця вже перетнула позначу в 1000 годин тривог з початку повномасштабного вторгнення! Лише уявіть - півтора місяця безперервної тривоги,

– мовиться в повідомленні КМВА.

Згодом статистику збитих цілей опублікують також і Повітряні сили.

Атака на Україну 21 вересня: основне