В ходе атаки на Киев 21 сентября Россия примерно из 10 самолетов стратегической авиации Ту-95МС выпустила крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Силами и средствами ПВО было уничтожено более 20 враждебных целей.

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Тревога продолжалась более двух часов

В результате сбития ракет произошло падение обломков в нескольких районах столицы. В Шевченковском районе есть повреждение газовой трубы, предварительно без возгорания. В Дарницком районе обломками повреждены нежилые помещения и припаркованные автомобили. Есть возгорание.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется. Тревога в Киеве длилась более 2 часов.

Столица уже пересекла отметку в 1000 часов тревог с начала полномасштабного вторжения! Только представьте – полтора месяца непрерывной тревоги,

– говорится в сообщении КМВА.

Впоследствии статистику сбитых целей обнародуют также и Воздушные Силы.

Атака на Украину 21 сентября: основное