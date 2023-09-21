Силы ПВО сбивали российские ракеты, которые враг запустил ночью 21 сентября. Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук поделился видео, как это происходило.

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Почти все вражеские цели были сбиты

По данным Генштаба, Россия ударила по Украине 44 крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55 и 6 зенитными управляемыми ракетами С-300. Нашим военным удалось сбить 38 вражеских целей.

ПВО этой ночью работала в полную силу: видео

Боевая работа подразделений зенитных ракетных войск Воздушных сил ночью 21 сентября 2023 года. Спасибо всем, кто защищает небо! Вместе – к победе!

– так подписал впечатляющие кадры Олещук.

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