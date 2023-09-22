21 вересня окупанти запустили дві ракети "Іскандер" по житловому кварталу міста Курахове. У результаті цієї атаки зруйновано десятки багатоповерхівок.
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Поранені цивільні та масштабні ушкодження
Атака відбулася ввечері о 22:20. У результаті зухвалого удару по житловому району Курахового поранень зазнали 16 людей віком від 43 до 82 років. Серед них – співробітник відділу поліції міста. На щастя, інформації про загиблих немає.
Відомо також про пряме влучанням ракети у двоповерховий будинок. Загалом пошкоджено:
- 23 багатоквартирних будинки
- школа;
- два магазини;
- трансформатор;
- гаражі;
- 8 автомобілів.
Наслідки ракетного удару по Кураховому / Фото Роман Падун
Повиносило стіни і повідривало батереї
У місті досі тривають роботи з розбирання завалів та ліквідації наслідків обстрілів. Мешканці пошкоджених будинків розповідають про вибиті двері у квартирах, стіни та зруйнований під'їзд.
Зруйноване повністю, не призначене для життя. Винесло стіну у коридор, батареї повідривало,
– розповів про стан свого помешкання місцевий житель.
У поліції, яка фіксує наслідки обстрілів, також шоковані масштабами руйнувань.
Багато уламків і вирва дуже величезна. Вирва десь метрів 5 глибиною, може, навіть більше. І в діаметрі до 10 метрів. Уламки розлетілись, дуже суттєво пошкодили будівлю,
– каже поліцейський.
У ДСНС розповіли, що під час рятувальних робіт в одному з приміщень надзвичайники з-під завалів дістали двох людей та загасили пожежу.
На місці події вогнеборці ліквідували загоряння: відео
Ракетні обстріли України: останні новини
- 22 вересня вдень росіяни обстріляли ракетами Кременчук. Ймовірно, йдеться про "Іскандери". За попередньою інформацією, є загиблі та поранені.
- Сьогодні зранку вересня окупанти вдарили по Дніпровському району Херсона запалювальними снарядами. Внаслідок обстрілу від отриманих поранень загинув чоловік.
- 21 вересня ввечері росіяни атакували Одещину надзвуковими протикорабельними ракетами "Онікс". Відомо про влучання у рекреаційний об'єкт. На щастя, постраждалих серед цивільних немає.
- Під час масованої атаки у ніч проти 21 вересня уламки збитої ворожої ракети влучили по заводу Pepsi у Вишневому. Компанія попри війну не пішла з російського ринку.