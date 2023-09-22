21 вересня окупанти запустили дві ракети "Іскандер" по житловому кварталу міста Курахове. У результаті цієї атаки зруйновано десятки багатоповерхівок.

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Поранені цивільні та масштабні ушкодження

Атака відбулася ввечері о 22:20. У результаті зухвалого удару по житловому району Курахового поранень зазнали 16 людей віком від 43 до 82 років. Серед них – співробітник відділу поліції міста. На щастя, інформації про загиблих немає.

Відомо також про пряме влучанням ракети у двоповерховий будинок. Загалом пошкоджено:

23 багатоквартирних будинки

школа;

два магазини;

трансформатор;

гаражі;

8 автомобілів.

Наслідки ракетного удару по Кураховому / Фото Роман Падун

Повиносило стіни і повідривало батереї

У місті досі тривають роботи з розбирання завалів та ліквідації наслідків обстрілів. Мешканці пошкоджених будинків розповідають про вибиті двері у квартирах, стіни та зруйнований під'їзд.

Зруйноване повністю, не призначене для життя. Винесло стіну у коридор, батареї повідривало,

– розповів про стан свого помешкання місцевий житель.

У поліції, яка фіксує наслідки обстрілів, також шоковані масштабами руйнувань.

Багато уламків і вирва дуже величезна. Вирва десь метрів 5 глибиною, може, навіть більше. І в діаметрі до 10 метрів. Уламки розлетілись, дуже суттєво пошкодили будівлю,

– каже поліцейський.

У ДСНС розповіли, що під час рятувальних робіт в одному з приміщень надзвичайники з-під завалів дістали двох людей та загасили пожежу.

На місці події вогнеборці ліквідували загоряння: відео

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