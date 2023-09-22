Таку думку 24 Каналу висловив ексспівробітник СБУ Іван Ступак. За його словами, російська пропаганда хотіла б використати таку "картинку" для своїх цілей.

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Окупанти хочуть кривавої "картинки"

Мета українських ударів виключно військові або квазівійськові об'єкти, тобто ті, які забезпечують військову галузь. Проте для росіян важливо показати загиблих і жертви серед цивільного населення.

Цю "картинку" вони можуть "продати" західним медіа, почати розповідати про "київський режим", але ніколи не було таких випадків, коли українці навмисно били по цивільних об'єктах,

– розповів Іван Ступак.

Трапляються опосередковані удари, коли працює російська ППО, падають уламки, але випадків, коли ракета прилетіла у готель чи гуртожиток ніколи не було. Такої "картинки" росіяни не мають, хоча хотіли б розіграти її медійно.

"Вони могли б розхитати підтримку України, але, дякуючи нашим ЗСУ, прямих жертв серед російських цивільних не було й російська пропаганда цим не скористалася, хоча дуже на це розраховує", – підкреслив Ступак.

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У Путіна є дві улюблені "іграшки"

Боячись ударів по Кримському мосту, росіяни намагаються замаскувати його за допомогою диму. Це вони роблять, коли на півострові оголошують повітряну тривогу. На їхню думку, так ракета не зможе розпізнати ціль і не влучить туди, куди мала.

Вони роблять все від них залежне, щоб зберегти улюблену "іграшку Путіна". У нього їх дві – Крим, який він анексував і отримав надзвичайну ейфорію російського населення, і Кримський міст, який цю "іграшку" зв'язує з материковою частиною Росії. Тому всі сили на захист Криму та Кримського мосту,

– підкреслив ексспівробітник СБУ.

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