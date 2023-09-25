У жодному разі не нехтуйте повідомленням про повітряну тривогу, закликає 24 Канал. Адже внаслідок російських обстрілів часто гинуть та зазнають поранень саме цивільні.
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Повітряну тривогу скасували скрізь, окрім Нікопольського району Дніпропетровської області, а також Луганщини та Криму.
Країною почали ширитися відбої
Загроза ворожого обстрілу для більшості регіонів зникла. Областями почали ширитися відбої.
Повітряна тривога триває лише в:
- Дніпропетровської області,
- Харківській області,
- Запорізькій області,
- Донецькій області,
- Луганській області,
- Криму.
"Нагадуємо! Не публікуйте роботу ППО! Дніпропетровська, Харківська, Донецька та Запорізька області – загроза застосування ударних БпЛА!" – мовиться у повідомленні ПС.
У Повітряних силах повідомили про швидкісні цілі у напрямку Кривого Рогу.
Повідомляють про потужні вибухи у Кривому Розі та Одесі.
Росіяни запустили "Онікси"
У Повітряних силах наголосили, що окупанти запустили по Одещині "Онікси".
Увага! Одеська область – пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у вашому напрямку!
– мовиться у повідомленні.
Місцевих закликали обов'язково перебувати в укриттях, адже в напрямку Одеси летять:
- "Онікси",
- "Шахеди",
- "Калібри".
Крилаті ракети змінили курс із Заходу на Південь
У моніторингових пабліках повідомили, що:
- крилаті ракети рухаються у Південному напрямку курсом на Одесу/Чорноморськ,
- загроза ударних БпЛА – Одеса, Чорноморськ, Ізмаїл.
Тривога стала всеукраїнською
Повітряну тривогу оголосили й в решті українських областей:
- Волинській області,
- Рівненській області,
- Львівській області,
- Тернопільській області,
- Івано-Франківській області,
- Закарпатській області,
- Чернівецькій області,
- Хмельницькій області.
Тривога почала поширюватися на інші регіони
Повітряну тривогу оголосили у:
- Черкаській області,
- Полтавській області,
- Донецькій області,
- Житомирській області,
- Чернігівській області,
- Сумській області,
- Київській області,
- Харківській області.
Росіяни запустили "Шахеди"
У Повітряних силах повідомили про загрозу застосування ударних безпілотників.
Увага! БпЛА типу Shahed в напрямку Одеси! Одеса – в укриття! Ракети в напрямку Кривого Рогу!
– мовиться у повідомленні.
Повідомляють про сильні вибухи в Одесі.
Є ракетна небезпека
У Повітряних силах наголосили, що в областях, де оголосили повітряну тривогу є ракетна небезпека.
"Увага! Імовірні пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" – закликали у ПС.
У низці областей оголосили повітряну тривогу
Через чергову загрозу ворожого обстрілу приблизно о 23:57 в низці областей почали лунати сирени. Повітряну тривогу оголосили у:
- Вінницькій області;
- Кіровоградській області;
- Одеській області;
- Миколаївській області;
- Херсонській області;
- Дніпропетровській області,
- Запорізькій області.
Також повітряна тривога триває у:
- Луганській області – з 4 квітня 2022 року, тобто вже 538 днів,
- тимчасово окупованому Криму – з 11 грудня 2023 року, тобто вже 287 днів.