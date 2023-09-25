23:58, 24 вересня

У Повітряних силах наголосили, що в областях, де оголосили повітряну тривогу є ракетна небезпека.

"Увага! Імовірні пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" – закликали у ПС.