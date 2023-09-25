У жодному разі не нехтуйте повідомленням про повітряну тривогу, закликає 24 Канал. Адже внаслідок російських обстрілів часто гинуть та зазнають поранень саме цивільні.

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01:44, 25 вересня

Повітряну тривогу скасували скрізь, окрім Нікопольського району Дніпропетровської області, а також Луганщини та Криму.

01:21, 25 вересня

Країною почали ширитися відбої

Загроза ворожого обстрілу для більшості регіонів зникла. Областями почали ширитися відбої.

Повітряна тривога триває лише в:

  • Дніпропетровської області,
  • Харківській області,
  • Запорізькій області,
  • Донецькій області,
  • Луганській області,
  • Криму.

"Нагадуємо! Не публікуйте роботу ППО! Дніпропетровська, Харківська, Донецька та Запорізька області – загроза застосування ударних БпЛА!" – мовиться у повідомленні ПС.

01:08, 25 вересня

У Повітряних силах повідомили про швидкісні цілі у напрямку Кривого Рогу.

00:56, 25 вересня

Повідомляють про потужні вибухи у Кривому Розі та Одесі.

00:50, 25 вересня

Росіяни запустили "Онікси"

У Повітряних силах наголосили, що окупанти запустили по Одещині "Онікси".

Увага! Одеська область – пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у вашому напрямку!
– мовиться у повідомленні.

Місцевих закликали обов'язково перебувати в укриттях, адже в напрямку Одеси летять:

  • "Онікси",
  • "Шахеди",
  • "Калібри".
00:40, 25 вересня

Крилаті ракети змінили курс із Заходу на Південь

У моніторингових пабліках повідомили, що:

  • крилаті ракети рухаються у Південному напрямку курсом на Одесу/Чорноморськ,
  • загроза ударних БпЛА – Одеса, Чорноморськ, Ізмаїл.
00:34, 25 вересня

Тривога стала всеукраїнською

Повітряну тривогу оголосили й в решті українських областей:

  • Волинській області,
  • Рівненській області,
  • Львівській області,
  • Тернопільській області,
  • Івано-Франківській області,
  • Закарпатській області,
  • Чернівецькій області,
  • Хмельницькій області.
00:13, 25 вересня

Тривога почала поширюватися на інші регіони

Повітряну тривогу оголосили у:

  • Черкаській області,
  • Полтавській області,
  • Донецькій області,
  • Житомирській області,
  • Чернігівській області,
  • Сумській області,
  • Київській області,
  • Харківській області.
00:13, 25 вересня

Росіяни запустили "Шахеди"

У Повітряних силах повідомили про загрозу застосування ударних безпілотників.

Увага! БпЛА типу Shahed в напрямку Одеси! Одеса – в укриття! Ракети в напрямку Кривого Рогу!
– мовиться у повідомленні.

00:11, 25 вересня

Повідомляють про сильні вибухи в Одесі.

23:58, 24 вересня

Є ракетна небезпека

У Повітряних силах наголосили, що в областях, де оголосили повітряну тривогу є ракетна небезпека.

"Увага! Імовірні пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" – закликали у ПС.

23:57, 24 вересня

У низці областей оголосили повітряну тривогу

Через чергову загрозу ворожого обстрілу приблизно о 23:57 в низці областей почали лунати сирени. Повітряну тривогу оголосили у:

  • Вінницькій області;
  • Кіровоградській області;
  • Одеській області;
  • Миколаївській області;
  • Херсонській області;
  • Дніпропетровській області,
  • Запорізькій області.

Також повітряна тривога триває у:

  • Луганській області – з 4 квітня 2022 року, тобто вже 538 днів,
  • тимчасово окупованому Криму – з 11 грудня 2023 року, тобто вже 287 днів.