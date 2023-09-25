Ни в коем случае не пренебрегайте сообщением о воздушной тревоге, призывает 24 Канал. Ведь в результате российских обстрелов часто гибнут и получают ранения именно гражданские.

Стоит прочесть Удар по Кременчугу: возросло количество пострадавших

01:44, 25 сентября Воздушная тревога была отменена везде, кроме Никопольского района Днепропетровской области, а также Луганщины и Крыма.

01:21, 25 сентября Страной начали распространяться отбои Угроза вражеских обстрелов для большинства регионов исчезла. Областями стали распространяться отбои. Воздушная тревога продолжается только в: Днепропетровской области,

Харьковской области,

Запорожской области,

Донецкой области,

Луганской области,

Крым. "Напоминаем! Не публикуйте работу ПВО! Днепропетровская, Харьковская, Донецкая и Запорожская области – угроза применения ударных БПЛА!" – говорится в сообщении ПС.

01:08, 25 сентября В Воздушных силах сообщили о скоростных целях в направлении Кривого Рога.

00:56, 25 сентября Сообщается о мощных взрывах в Кривом Роге и Одессе.

00:50, 25 сентября Россияне запустили "Ониксы" В Воздушных силах отметили, что оккупанты запустили по Одесчине "Ониксы". Внимание! Одесская область – пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в вашем направлении!

– говорится в сообщении. Местных призвали обязательно находиться в укрытиях, ведь в направлении Одессы летят: "Ониксы",

"Шахеды",

"Калибры".

00:40, 25 сентября Крылатые ракеты сменили курс с Запада на Юг В мониторинговых пабликах сообщили, что: крылатые ракеты двигаются в Южном направлении курсом на Одессу/Черноморск,

угроза ударных БпЛА – Одесса, Черноморск, Измаил.

00:34, 25 сентября Тревога стала всеукраинской Воздушную тревогу объявили и в остальных украинских областях: Волынской области,

Ровенской области,

Львовской области,

Тернопольской области,

Ивано-Франковской области,

Закарпатской области,

Черновицкой области,

Хмельницкой области.

00:13, 25 сентября Тревога начала распространяться на другие регионы. Воздушная тревога была объявлена в: Черкасской области,

Полтавской области,

Донецкой области,

Житомирской области,

Черниговской области,

Сумской области,

Киевской области,

Харьковской области.

00:13, 25 сентября Россияне запустили "Шахеды" В Воздушных силах сообщили об угрозе применения ударных беспилотников. Внимание! БпЛА типа Shahed в направлении Одессы! Одесса – в укрытие! Ракеты в направлении Кривого Рога!

– говорится в сообщении.

00:11, 25 сентября Сообщается о сильных взрывах в Одессе.

23:58, 24 сентября Есть ракетная опасность В Воздушных силах отметили, что в областях, где объявили воздушную тревогу, есть ракетная опасность. "Внимание! Вероятны пуски крылатых ракет "Калибр" с Черного моря! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – призывали в ВС.