Ни в коем случае не пренебрегайте сообщением о воздушной тревоге, призывает 24 Канал. Ведь в результате российских обстрелов часто гибнут и получают ранения именно гражданские.

Стоит прочесть Удар по Кременчугу: возросло количество пострадавших

01:44, 25 сентября

Воздушная тревога была отменена везде, кроме Никопольского района Днепропетровской области, а также Луганщины и Крыма.

01:21, 25 сентября

Страной начали распространяться отбои

Угроза вражеских обстрелов для большинства регионов исчезла. Областями стали распространяться отбои.

Воздушная тревога продолжается только в:

  • Днепропетровской области,
  • Харьковской области,
  • Запорожской области,
  • Донецкой области,
  • Луганской области,
  • Крым.

"Напоминаем! Не публикуйте работу ПВО! Днепропетровская, Харьковская, Донецкая и Запорожская области – угроза применения ударных БПЛА!" – говорится в сообщении ПС.

01:08, 25 сентября

В Воздушных силах сообщили о скоростных целях в направлении Кривого Рога.

00:56, 25 сентября

Сообщается о мощных взрывах в Кривом Роге и Одессе.

00:50, 25 сентября

Россияне запустили "Ониксы"

В Воздушных силах отметили, что оккупанты запустили по Одесчине "Ониксы".

Внимание! Одесская область – пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в вашем направлении!
– говорится в сообщении.

Местных призвали обязательно находиться в укрытиях, ведь в направлении Одессы летят:

  • "Ониксы",
  • "Шахеды",
  • "Калибры".
00:40, 25 сентября

Крылатые ракеты сменили курс с Запада на Юг

В мониторинговых пабликах сообщили, что:

  • крылатые ракеты двигаются в Южном направлении курсом на Одессу/Черноморск,
  • угроза ударных БпЛА – Одесса, Черноморск, Измаил.
00:34, 25 сентября

Тревога стала всеукраинской

Воздушную тревогу объявили и в остальных украинских областях:

  • Волынской области,
  • Ровенской области,
  • Львовской области,
  • Тернопольской области,
  • Ивано-Франковской области,
  • Закарпатской области,
  • Черновицкой области,
  • Хмельницкой области.
00:13, 25 сентября

Тревога начала распространяться на другие регионы.

Воздушная тревога была объявлена в:

  • Черкасской области,
  • Полтавской области,
  • Донецкой области,
  • Житомирской области,
  • Черниговской области,
  • Сумской области,
  • Киевской области,
  • Харьковской области.
00:13, 25 сентября

Россияне запустили "Шахеды"

В Воздушных силах сообщили об угрозе применения ударных беспилотников.

Внимание! БпЛА типа Shahed в направлении Одессы! Одесса – в укрытие! Ракеты в направлении Кривого Рога!
– говорится в сообщении.

00:11, 25 сентября

Сообщается о сильных взрывах в Одессе.

23:58, 24 сентября

Есть ракетная опасность

В Воздушных силах отметили, что в областях, где объявили воздушную тревогу, есть ракетная опасность.

"Внимание! Вероятны пуски крылатых ракет "Калибр" с Черного моря! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – призывали в ВС.

23:57, 24 сентября

В ряде областей объявили воздушную тревогу

Из-за очередной угрозы вражеского обстрела примерно в 23:57 в ряде областей начали раздаваться сирены. Воздушная тревога была объявлена в:

  • Винницкой области;
  • Кировоградской области;
  • Одесской области;
  • Николаевской области;
  • Херсонской области;
  • Днепропетровской области,
  • Запорожской области.

Также воздушная тревога продолжается в:

  • Луганской области – с 4 апреля 2022 года, то есть уже 538 дней,
  • временно оккупированном Крыму – с 11 декабря 2023, то есть уже 287 дней.