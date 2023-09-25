Ни в коем случае не пренебрегайте сообщением о воздушной тревоге, призывает 24 Канал. Ведь в результате российских обстрелов часто гибнут и получают ранения именно гражданские.
Стоит прочесть Удар по Кременчугу: возросло количество пострадавших
Воздушная тревога была отменена везде, кроме Никопольского района Днепропетровской области, а также Луганщины и Крыма.
Страной начали распространяться отбои
Угроза вражеских обстрелов для большинства регионов исчезла. Областями стали распространяться отбои.
Воздушная тревога продолжается только в:
- Днепропетровской области,
- Харьковской области,
- Запорожской области,
- Донецкой области,
- Луганской области,
- Крым.
"Напоминаем! Не публикуйте работу ПВО! Днепропетровская, Харьковская, Донецкая и Запорожская области – угроза применения ударных БПЛА!" – говорится в сообщении ПС.
В Воздушных силах сообщили о скоростных целях в направлении Кривого Рога.
Сообщается о мощных взрывах в Кривом Роге и Одессе.
Россияне запустили "Ониксы"
В Воздушных силах отметили, что оккупанты запустили по Одесчине "Ониксы".
Внимание! Одесская область – пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в вашем направлении!
– говорится в сообщении.
Местных призвали обязательно находиться в укрытиях, ведь в направлении Одессы летят:
- "Ониксы",
- "Шахеды",
- "Калибры".
Крылатые ракеты сменили курс с Запада на Юг
В мониторинговых пабликах сообщили, что:
- крылатые ракеты двигаются в Южном направлении курсом на Одессу/Черноморск,
- угроза ударных БпЛА – Одесса, Черноморск, Измаил.
Тревога стала всеукраинской
Воздушную тревогу объявили и в остальных украинских областях:
- Волынской области,
- Ровенской области,
- Львовской области,
- Тернопольской области,
- Ивано-Франковской области,
- Закарпатской области,
- Черновицкой области,
- Хмельницкой области.
Тревога начала распространяться на другие регионы.
Воздушная тревога была объявлена в:
- Черкасской области,
- Полтавской области,
- Донецкой области,
- Житомирской области,
- Черниговской области,
- Сумской области,
- Киевской области,
- Харьковской области.
Россияне запустили "Шахеды"
В Воздушных силах сообщили об угрозе применения ударных беспилотников.
Внимание! БпЛА типа Shahed в направлении Одессы! Одесса – в укрытие! Ракеты в направлении Кривого Рога!
– говорится в сообщении.
Сообщается о сильных взрывах в Одессе.
Есть ракетная опасность
В Воздушных силах отметили, что в областях, где объявили воздушную тревогу, есть ракетная опасность.
"Внимание! Вероятны пуски крылатых ракет "Калибр" с Черного моря! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – призывали в ВС.
В ряде областей объявили воздушную тревогу
Из-за очередной угрозы вражеского обстрела примерно в 23:57 в ряде областей начали раздаваться сирены. Воздушная тревога была объявлена в:
- Винницкой области;
- Кировоградской области;
- Одесской области;
- Николаевской области;
- Херсонской области;
- Днепропетровской области,
- Запорожской области.
Также воздушная тревога продолжается в:
- Луганской области – с 4 апреля 2022 года, то есть уже 538 дней,
- временно оккупированном Крыму – с 11 декабря 2023, то есть уже 287 дней.