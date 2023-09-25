К сожалению, в области есть попадания. Под ударом оказалась припортовая инфраструктура.
К теме В Одесской области была угроза применения "Шахедов", "Ониксов" и "Калибров": работала ПВО
Последствия ночной атаки на Одесчину
Российские террористы атаковали Одесскую область ударными беспилотниками и двумя типами ракет. К сожалению, есть попадания. Под ударом оказалась припортовая инфраструктура. В нежилой высотке в Одессе вспыхнул пожар. Он был оперативно ликвидирован.
Также были зафиксированы разрушения в складском помещении и одном из частных домов Одесского района.
В Одессе в результате взрывной волны пострадало одно гражданское лицо. Женщина получила повреждение обломками. В настоящее время она получает всю необходимую помощь в местной больнице.
Начальник Объединенного прессцентра сил обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что враг пытается разобрать сущность и плотность нашей ПВО. Оккупанты понимают, что портовая инфраструктура для Одесчины является приоритетной и надежно защищена.
Вот поэтому происходит и массированная, и комбинированная атака. Этой ночью было запущено 19 "Шахедов" и все они уничтожены силами ПВО. Очень мощная и трудная была боевая работа. К сожалению, как следствие – обломками были повреждены частные дома, и происходило возгорание травы. Также было попадание, потому что 12 "Калибров" враг направил по Югу Украины. Один был уничтожен над Николаевщиной и один – над Кировоградщиной,
– уточнила Гуменюк.
Силы обороны юга Украины подтвердили, что враг направил по Одесчине 19 ударных дронов типа "Shahed-136/131" и 2 сверхзвуковые ракеты "Оникс". Также применял 12 "Калибров" со сложными траекториями движения разными областями.
К тому же для атаки с моря дополнительно к надводному ракетносителю была привлечена подлодка из новороссийской бухты.
19 "Шахедов" и 11 "Калибров" были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны. По 1 "Калибру" над Николаевщиной и Кировоградщиной, подавляющее большинство – в небе над Одесщиной.
"К сожалению, враг коварно попал в припортовую инфраструктуру. Существенные повреждения получил морской вокзал в Одессе, в здании привокзальной гостиницы, которая уже несколько лет не функционирует, вспыхнул пожар. Пожарные оперативно ее ликвидировали. "Ониксами" разрушены зернохранилища. Но люди не пострадали", – рассказали защитники.
Кроме этого, в результате падения обломков повреждений и возгорания получили складские здания одного из предприятий и частный дом в пригороде Одессы. Также горела трава на открытых территориях. Пожар ликвидирован. Пострадавшие не зафиксированы.
Взрывными волнами в нескольких домах выбиты стекла. Одна гражданская женщина травмирована, ей оказана медицинская помощь.
Враг часто атакует Одесчину: последние новости
- Недавно прилет был в Белгород-Днестровском районе. К сожалению, есть попадание в рекреационную инфраструктуру. На месте поднялся пожар, который быстро был ликвидирован. К счастью, пострадавших среди населения нет.
- В ночь на 18 сентября россияне атаковали южные регионы Украины несколькими волнами ударных дронов. оккупанты попали в объект рекреационной инфраструктуры. Так, под ударом врага снова оказалось Подунавье, а именно Измаильский район. К сожалению, есть попадание в рекреационную инфраструктуру.
- 17 сентября оккупанты запустили не менее 16 средств воздушного нападения. Основным направлением удара был юг Одесской области. В результате боевой работы было уничтожено 12 воздушных целей: 6 ударных беспилотников типа Shahed-136/131 и 6 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.
- Кроме этого, 13 сентября захватчики атаковали дронами-камикадзе Одесчину. К сожалению, есть попадания. Позже показали кадры последствий масштабной ночной атаки по Одесчине.